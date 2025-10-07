¿Abelito termina su amistad con Aldo de Nigris tras reconciliación con Yetus Prime? Su reacción causa revuelo

Aunque La casa de los famosos México llegó su gran final el pasado 5 de octubre, las polémicas entre los exhabitantes del reality siguen generando conversación. Tras coronarse como el ganador de la tercera temporada, Aldo de Nigris volvió a captar la atención del público, esta vez no por su triunfo, sino por su reencuentro con Yetus Prime, el creador de contenido con quien había mantenido una relación de amistad y trabajo antes de distanciarse por diferencias personales.

Durante las últimas semanas, los seguidores de La casa de los famosos México notaron la tensión que existía entre ambos, pues meses atrás su amistad se fracturó a raíz de un desacuerdo relacionado con un proyecto profesional. Sin embargo, en una de las dinámicas del reality, Aldo se llevó una gran sorpresa al ver ingresar a Yetus al foro, en un momento que provocó tanto risas como emociones encontradas.

Aldo de Nigris habla de Yetus prime en la vida en fotos de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Aldo de Nigris y Yetus Prime?

La pelea entre Aldo de Nigris y Yetus Prime comenzó meses antes de La casa de los famosos México, cuando el ahora ganador del programa inició un proyecto digital junto a su tío, Poncho de Nigris, titulado ‘Jalando fierro’. Según declaraciones del propio Aldo, en su momento, intentó invitar a Yetus a participar en el proyecto, pero éste se negó, asegurando que el nombre y el concepto habían sido originalmente suyos.

Esta diferencia de versiones dio paso a una serie de declaraciones cruzadas entre ambos creadores de contenido, que culminaron con la ruptura definitiva de su amistad. Yetus Prime acusó a Aldo de Nigris de ser “desleal” y expresó públicamente su molestia, marcando así el final de su relación laboral y personal.

Poncho de Nigris se reconcilia con Yetus por Aldo de Nigris / Especial

¿Cómo fue la reacción de Abelito ante la reconciliación de Yetus y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

Tras la aparición sorpresa de Yetus Prime en La casa de los famosos México, Aldo de Nigris mostró disposición para retomar el diálogo con su antiguo amigo. Durante una entrevista con Marie Claire Harp, el influencer regiomontano aclaró que no descarta una reconciliación, aunque dejó claro que todo dependerá del tiempo y de que ambas partes estén dispuestas a aclarar las diferencias del pasado.

El momento más comentado y que generó controversia fue cuando Abelito, quien se ha mantenido muy cercano a Aldo desde su paso por el reality, bromeó sobre la situación mostrando aparente incomodidad ante la cercanía entre su amigo y Yetus Prime. La escena fue captada por las cámaras y compartida por cientos de usuarios en redes sociales, generando toda clase de especulaciones sobre un supuesto “triángulo de amistad” entre los tres exparticipantes.

Sin embargo, todo indica que los comentarios fueron en tono de humor, pues minutos después ambos aclararon que se trataba de una broma y que entre ellos no existe conflicto. De hecho, Abelito reiteró su apoyo total a Aldo y expresó que respeta cualquier decisión que tome respecto a su vínculo con Yetus, diciendo:

“Ah no, yo no estoy celoso, él sabe” Abelito

¿Aldo de Nigris y Yetus Prime volverán a trabajar juntos tras La casa de los famosos México?

Hasta el momento, ni Aldo de Nigris ni Yetus Prime han confirmado si planean retomar proyectos en conjunto, aunque el mensaje que el creador de contenido publicó en sus redes tras el final del reality dejó abierta la posibilidad. En él, felicitó públicamente al ganador de La casa de los famosos México y destacó su esfuerzo durante las semanas que duró la competencia.

Los fans, por su parte, continúan especulando sobre un posible reencuentro fuera del reality, pues ambos han mostrado madurez para dejar atrás los conflictos. Mientras tanto, Abelito sigue siendo uno de los nombres más comentados dentro del fandom del programa, gracias a su cercanía con Aldo y su papel en los momentos más virales de la temporada.

