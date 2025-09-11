Yetus revela que su ultima pelea con Aldo de Nigris: “me iba a soltar un madrazo” ¿no hay reconciliación?

Yetus Prime volvió a ser tendencia tras soltar fuertes declaraciones contra Aldo de Nigris, su examigo y habitante de La casa de los famosos México 2025. Aunque se rumoraba un posible reencuentro en “Congelados”, el influencer dejó claro que no quiere revivir el pleito que casi termina en golpes.

Yetus Prime podría protagonizar uno de los momentos más emotivos de La casa de los Famosos México 2025. / Instagram

¿Por qué se rompió la amistad entre Yetus Prime y Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México 2025?

La relación entre Yetus Prime y Aldo de Nigris se fracturó desde hace tiempo, cuando ambos colaboraban en el podcast Más allá del fierro. Según contó Arturo González, nombre real del influencer, la tensión llegó a tal grado que la última vez que se vieron estuvieron a punto de liarse a golpes.

La polémica surgió durante su visita al pódcast Cómplices del desmadre, conducido por Wendy Guevara y Nicola Porcella, donde los fans aprovecharon para preguntar directamente qué pasaría si coincidiera con el regiomontano dentro de la casa más famosa de México.

“La última vibra que tuvo con Aldo fue que grabamos un pódcast prohibido, que nunca va a salir a la luz porque dijimos muchas y, de hecho, casi nos íbamos a agarrar a los golpes, creí que me iba a soltar un madrazo”, relató en medio de las risas nerviosas de Wendy y Nicola.

El creador de contenido también señaló que la experiencia fue “horrible” y que todavía siente incomodidad cuando recuerda aquel enfrentamiento. De ahí que, cuando le preguntaron si todo estaba bien con el exfutbolista, su respuesta fue tajante: “Pues no”.

Estas palabras confirmaron lo que muchos fans sospechaban: que la distancia entre ambos no se resolverá con un simple reencuentro televisivo.

No entiendo porque quieren seguir llevando al Yetus lamiscon si cada que puede le quita la máscara a Aldo😆😆 le caga la máscara de niño bueno con la que se anda manejando😆 para esos amigos mejor mierda#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/IcjZKcpXli — Pindter✨🐍 (@PindterParker_) September 9, 2025

¿Yetus Prime siente envidia de Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México 2025?

Las reacciones en redes sociales no tardaron en dividir opiniones. Mientras algunos usuarios consideran que Yetus Prime habló con la verdad, otros lo señalaron de estar celoso del protagonismo que tiene Aldo dentro de La casa de los famosos México.

“Ese vato nomás le quema que Aldo sea el foco de atención”

“O sea, ¿Aldo no se puede enojar? Por qué no hablas del autocontrol que tiene, no me digas que tú no te enojas nunca”.

“No entiendo por qué quieren seguir llevando al Yetus Lamiscon si cada que puede le quita la máscara a Aldo. Le choca esa fachada de niño bueno con la que se anda manejando. ¡Para esos amigos, mejor mierda!”

Incluso, varios fanáticos defendieron al exfutbolista recordando que él mismo ha dicho dentro del reality que tiene un carácter fuerte, pero que está trabajando en su paciencia. Para muchos, la versión de que Yetus Prime “le tiene envidia” se reforzó al ver cómo insiste en remarcar lo mal que terminó su relación.

¿Yetus Prime podría aparecer en “congelados” de La casa de los famosos México?

La expectativa de ver a Yetus Prime entrar a La casa de los famosos México como sorpresa para Aldo de Nigris causó revuelo entre los seguidores del reality, aunque fue el propio influencer quien terminó descartando la idea. Muchos pensaban que el reencuentro podría convertirse en uno de los momentos más explosivos de la temporada, sobre todo por la fuerte discusión que ambos tuvieron en el pasado.

Los rumores cobraron fuerza cuando Yetus Prime compartió una foto en pleno vuelo hacia la Ciudad de México y más tarde apareció en un video dando pistas que hicieron creer en su posible participación. El miércoles, incluso subió un TikTok en el que comentó: “¿Qué dice la vibra? CDMX, aquí andamos. ¿Qué pe… con el frío?, literalmente me siento congelado… Se viene el jueves de hombres, de NFL, también el domingo. Se me hace que se nos va a quitar el vacío a los hombres”, mientras lucía unas sandalias idénticas a las que Aldo usaba dentro del reality.

Lo que terminó de encender las especulaciones fue un adelanto de la entrevista entre Poncho de Nigris y Yetus Prime. En la charla, Poncho aseguró que a su excompañero sí podrían meterlo al reality por la historia que tenía con Aldo, recordando que a él mismo ya no tendría caso verlo de nuevo porque salió desde el primer día. Con esas pistas, se llegó a creer que el jueves 4 de septiembre se daría el esperado encuentro como parte del primer “congelados” de la temporada, un momento que habría generado debate en redes sociales y marcado un antes y un después en la convivencia de la casa.