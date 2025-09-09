Ex de Aldo de Nigris habla de la supuesta atracción entre él y Mariana Botas en La casa de los famosos México ¿la pelusea?

Aldo de Nigris se ha consolidado como uno de los participantes más queridos de “La casa de los famosos México”. Aunque el sobrino de Poncho de Nigris ha asegurado que lleva muchos años sin pareja, durante su participación en “La venganza de los exs” conoció a la modelo colombiana Valeria Salinas con quien tuvo un breve romance, que no prosperó porque ambos tenían una mentalidad diferente. Ahora ella alza la voz y habla de Marina Botas, quien habría tenido un atracción con el joven. ¿Despotrica contra la que sería su socia? Te contamos lo que dijo.

Aldo de Nigris tiene un tierno elogio con Mariana Botas en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Por qué Aldo de Nigris y la modelo Valeria Salinas terminaron su relación?

Aldo de Nigris y Valeria Salinas coincidieron en “La venganza de los exs”, donde comenzaron un breve noviazgo que finalmente no funcionó, según dijeron, porque ambos tenían una mentalidad diferente.

Aldo de Nigris compartió con sus seguidores en Tiktok en el 2024 por qué no funcionó su relación:

“Sí fuimos novios, el problema fui yo. Fue por diferentes ideales, no por infidelidad ni nada. Yo soy de una mentalidad más conservadora y ella un poco más de mente abierta. Creo que el problema hubiera sido a futuro, creo que fue la mejor decisión. Al principio no tuve inconveniente con que tuviera O.. (plataforma de contenido exclusivo), pero al día de hoy, al Aldo que soy, no le gustaría que su novia tuviera O.. (plataforma de contenido exclusivo)”.

¿Que dijo la ex de Aldo de Nigris, Valeria Salinas, del fin de su relación?

La modelo Valeria Salinas, quien participó en “La venganza de los exs”, habló en el programa “Cállate los ojos” sobre su breve relación con Aldo de Nigris. Aseguró que, aunque fue corta, él siempre se portó muy lindo e incluso la llevó con su familia, donde conoció a doña Alegría. No obstante, reconoció que la relación terminó debido a que ella creaba contenido subido de tono.

“Me dijo que básicamente era por mi página que porque me dijo que se había dado cuenta que tras salir del reality había vuelto a su realidad, que dentro del reality vivió una experiencia que le cambió su percepción, pero cuando salió del reality sintió que había cosas entre nosotras que no le calaban”, comentó Valeria Salinas.

“En ese momento no me lo dijo directamente y me molestó porque me enteré por un video que él subió y tuve un hate horrible de la gente que lo sigue, diciéndome que no lo merecía, creo que no lo tenía que mencionar, porque siempre me han juzgado por eso, igual podría haber dicho que se dio cuenta que no le gustaba y listo”.

Valeria Salinas ex de Aldo de Nigris defiende a Mariana Botas has hate que recibió por su shippeo en La casa de los famosos México. / Redes sociales

Valeria Salinas, ex de Aldo de Nigris, habla de la presunta atracción entre él y Mariana Botas

Sobre el “shippeo” con Mariana Botas, la ex de Aldo de Nigris lamentó que algunos fans menospreciaran a la actriz por su apariencia física, y aseguró que no todo debe basarse en lo físico.

“Opinar sobre el cuerpo de otras personas siempre va a estar mal. No tengo por qué criticar el aspecto físico. A mí sí me llegaron comentarios diciendo: '¿Cómo creen que Mariana o Elaine le va a gustar a Aldo?’, pero, baby, no todo es sobre el físico, ¿sabes? Tal vez alguna actitud puede enamorar al muchacho. En cuanto a que los de Nigris sean un trofeo, yo creo que todos somos un trofeo”, finalizó. ¿Peluseó a Mariana Botas?

Mariana relata la vez que se besó con su crush de la infancia. / Instagram

¿Quién es Valeria Salinas, exnovia de Aldo de Nigris?

Valeria es modelo y creadora de contenido colombiana con más de 300 mil seguidores en TikTok. Participó en la tercera temporada de “La venganza de los ex” (2023) de MTV, donde conoció a Aldo de Nigris, actualmente participante de La casa de los famosos México.

Más allá de los aspectos que la han hecho famosa, se desconoce su formación u otros trabajos.

