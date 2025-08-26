Aldo de Nigris sorprende con halago a Mariana Botas y Elaine Haro opina que hay química

El pasado viernes, “La casa de los famosos México 2025" celebró la fiesta titulada “Reyes y reinas”, en la que los participantes debieron vestir atuendos y accesorios que los hicieran lucir como auténticos miembros de la realeza. Durante la celebración, Aldo de Nigris le dedicó un halago muy especial a Mariana Botas, que dejó suspirando a los fans de su posible shipeo en redes. ¿Cuál fue?

La fiesta sorprendió a todos los habitantes. Cada rincón fue transformado con elementos que evocaban la elegancia de la realeza europea: candelabros dorados, sillones tapizados, alfombras de terciopelo y música clásica de fondo crearon una atmósfera digna de una corte real.

Con coronas, capas y trajes de época, los participantes desfilaron mostrando sus atuendos de Reyes y Reinas. La producción cuidó hasta el último detalle, desde el maquillaje hasta los accesorios, para que los concursantes se sintieran por una noche como auténticos nobles.

El menú también estuvo a la altura de la ocasión: la estrella de la noche fue una crema de tomate rostizado, servida de manera elegante y acompañada con vino tinto, un detalle que realzó aún más el ambiente festivo y lujoso de la velada.

¿Qué halago le hizo Aldo de Nigris a Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025?

La producción de “La casa de los famosos México 2025" sorprendió a los habitantes con una pared en la que colgó los retratos de cada concursante con un detalle especial: parecían miembros de la realeza.

Los habitantes se acercaron a los cuadros para ver cómo lucía cada uno. En uno de esos momentos, Aarón Mercury señaló: “Mira, ahí está Mariana”. Aldo se sorprendió al ver el retrato de Mariana Botas y soltó: “Mariana, pero bien bonita se ve la Marianita”, dijo.

Cabe señalar que Mariana Botas no estaba ahí por lo cual solamente Abelito, Aarón Mercury y el público fue testigo de su comentario.

Esto de inmediato generó reacciones encontradas: algunos creen que fue simplemente un comentario positivo de Aldo de Nigris hacia su amiga, mientras que otros sospechan que podría haber algo de atracción entre ellos.

Elaine Haro le dice a Mariana Botas que ve química entre ella y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025

Este domingo, Elaine Haro y Mariana Botas platicaron sobre Aldo de Nigris y la actriz de 22 años no dudó en decir que siente que podría haber atracción entre ambos. Sin embargo, Mariana lo negó, asegurando que aunque reconoce que Aldo es un hombre “guapo”, cree que solo es amable y lo ve demasiado joven para ella: Mariana tiene 35 años y Aldo 22.

“Me cae bien, la verdad, pero decir ‘me gusta’ no… la convivencia es agradable, es amable conmigo, como con todas. Ni al caso. Su persona física, claro que está guapísimo, sale del baño con la bata abierta, con el cabello mojado, es guapo, pero es muy niño. Yo lo siento así”, comentó Mariana.

“No sé, yo presiento de ambos que se están empezando a gustar”, insistió Elaine, dejando en el aire la posibilidad de que algo más que amistad surja entre los concursantes.

¿Cómo surgió el shippeo entre Aldo de Nigris y Mariana Botas en La casa de los famosos México?

Fue a partir de la segunda semana cuando algunos internautas comenzaron a notar que Aldo de Nigris y Mariana Botas se llevaban muy bien. Los fans comentaron que Aldo parecía buscar acercamiento con la actriz: incluso se le veía cantando con ella en el baño o pidiéndole ayuda para ajustarse los botones de su traje durante las galas.

Todo se intensificó cuando Mariana Botas pidió prestada a Aldo su sudadera para dormir porque tenía frío en su cuarto. Aldo le prestó la sudadera. Este sencillo acto fue suficiente para que en cuarto Día surgieran sospechas de que podría haber algo más que amistad entre ambos.

Este gesto desató comentarios entre los compañeros en cuarto Día, como Elaine Haro y Priscila Valverde, quienes sospechaban que Aldo podría sentir algo por Mariana, debido a que el regiomontano suele ser bastante reservado con las demás habitantes. Mariana, sin embargo, aclaró que el intercambio no tenía ningún trasfondo especial.

Los seguidores bautizaron la pareja como “Marialdo”, usando el hashtag en TikTok, Twitter e Instagram para compartir videos en los que aparece alguna interacción entre ellos.

