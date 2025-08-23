La casa de los famosos México: Aldo de Nigris confiesa estar “angustiado”, ¿por culpa de Mariana Botas?

Desde hace varios días, el nombre de Aldo de Nigris ha sido tendencia en redes sociales. Esto, por el shippeo que ha hecho el público de él y Mariana Botas. Muchos aseguran que hay mucha “química” entre ellos en La casa de los famosos México. En medio de todo esto, el influencer le confesó a sus compañeros que está “angustiado”, ¿qué está pasando con Aldo?

Aldo de Nigris / Redes sociales

Lee: Mariana Botas se ataca al ver que Aldo de Nigris la nominó en La casa de los famosos México ¡Lanza advertencia!

¿Por qué Aldo de Nigris está “angustiado” en ‘La casa de los famosos México 2025’?

El hecho de que Aldo de Nigris dijera estar “angustiado” encendió las alarmas, pues no fue nominado esta semana y, en los últimos días, ha mostrado tener una actitud relajada, por lo que muchos pensaron al principio que se podría deber a Mariana Botas.

Algunos usuarios teorizan que Aldo está “confundido” sobre sus sentimientos. Incluso, una internauta que, supuestamente, es bruja y, según ella, puede leer el tarot, el sobrino de Poncho de Nigris está siendo “manipulado” para que se aleje de Mariana.

No obstante, y lejos de lo que se pudiera pensar, su angustia no está relacionada con la protagonista de ‘Una familia de diez’, sino con el hecho de que no pagó a tiempo sus tarjetas de crédito antes de entrar al reality.

Tras asegurarles a sus compañeros del ‘team Noche’ que había dejado “todo arreglado” antes de entrar a ‘La casa’, recordó que no había realizado los pagos de sus tarjetas. Cuando le cuestionaron si alguien más podía hacerlo por él, el influencer respondió que no se podía, ya que es el único que tiene el control de sus finanzas.

Aldo de Nigris “Yo no pagué las tarjetas de crédito. Se me olvidó. No, ellos (mi familia) vive en Monterrey, mi cartera está aquí”

Luego de este comentario, la plática siguió su curso y comenzaron a hablar sobre su estancia en el reality. Aldo aseguró que no sentía “tan largo” el encierro. Como no volvió a hablar más del asunto, se desconoce qué harán sus familiares para que no tenga problemas cuando salga de ‘La casa’.

Te recomendamos: La casa de los famosos México: ¿Cuarto Día confirma la atracción entre Aldo de Nigris y Mariana Botas?

¿Aldo de Nigris y Mariana Botas, habitantes de ‘La casa de los famosos México 2025’, son novios?

En su momento, Mariana Botas admitió sentir una especie de atracción hacia Aldo de Nigris. Según la actriz, el influencer es muy atractivo físicamente. A raíz de este comentario, muchos usuarios notaron que la celebridad quiso acercarse en varias ocasiones a De Nigris.

Aunque algunos piensan que puede desarrollarse un romance entre ellos, Aldo no ha mostrado que Mariana le interese, al menos no como una potencial pareja. Y es que, hace poco, se viralizó un video en el que, aparentemente, él la ignora mientras ella le pregunta sobre su experiencia en la suite.

Por si esto fuera poco, Mariana descubrió que Aldo la había nominado recientemente. La actriz se molestó con el influencer y hasta le lanzó una fuerte advertencia.

Pese a todo, los internautas no pierden la esperanza de que, en algún punto, Aldo y Mariana tengan un mayor acercamiento, lo que les permitiría comenzar un romance que podría traspasar las pantallas.

Aldo de Nigris en La casa de los famosos México / Redes sociales

Aldo de Nigris pide apoyo de su abuela doña Lety en La casa de los famosos México

Recientemente, Aldo de Nigris, durante un juego con algunos compañeros de ‘La casa’, le hizo una petición a su abuela, doña Lety, quien ha sido su principal apoyo desde que entró al reality, para que lo defendiera.

“Doña Alegría, oye, necesito ayuda, necesito que me ilumines, defiéndeme allá afuera, ah ok con madre... ándale...besitos, bye”, externó.

En respuesta a esto, la mamá de Poncho de Nigris dijo: “Ahorita acaba de decir Aldito: ‘Por favor, abuelita, apóyame con todo, acaba de agarrar el teléfono’. Con todo, mijito, con todo”.

Mira: La casa de los famosos México: ¿Aldo de Nigris y Abelito tuvieron contacto con el exterior? Exponen ‘prueba’