¿Quién es el cuarto habitante eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’ hoy 24 de agosto?

‘La casa de los famosos México 2025’ hoy 24 de agosto dice adiós a un habitante eliminado por el voto del público. Hoy 24 de agosto en la gala de eliminación, se conoce al cuarto expulsado de la temporada.

Al momento, los eliminados en esta tercera temporada del reality, son:



Olivia Collins

Adrián Di Monte

Ninel Conde

¿Quién se les unirá?

¿Quiénes son los nominados en ‘La casa de los famosos México’ para la gala de eliminación hoy domingo 24 de agosto de 2025?

Durante una gala de nominación cargada de tensión en La casa de los famosos México 2025 el pasado miércoles 20 de agosto, se llevó a cabo una intensa dinámica con los famosos “puerquitos”. Galilea Montijo fue la encargada de anunciar a los nominados:



Alexis Ayala

El Guana

Priscila Valverde

Abelito

Shiky (fue salvado)

Mariana Botas

Mar Contreras

Dalilah Polanco

Los únicos concursantes que lograron evitar la nominación fueron Elaine Haro, Aldo de Nigris, Facundo y Aarón Mercury. Estos dos últimos cuentan con inmunidad por su papel como líderes de la semana.

¿Quién obtuvo la salvación y qué participante salió de los nominados en ‘La casa de los famosos México’?

El pasado viernes 22 de agosto de 2025, se enfrentaron en La casa de los famosos México; Facundo, Aarón Mercury y Abelito, en el duelo por la salvación.

La competencia se desarrolló mediante una dinámica llamada ‘boomerang’, en la que los participantes debían lanzar una pelota sobre una plataforma y acumular la mayor cantidad de puntos.

Facundo resultó ser el ganador de la prueba al conseguir 80 puntos. Como parte de su privilegio, decidió salvar a Shiky.

Shiky le hace broma asquerosa a Facundo en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Dónde y cuándo ver la tercera gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La tercera gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’ se llevará a cabo este domingo 24 de agosto. Iniciará a las 8 pm y se podrá ver a través del canal de Las estrellas, así como en la plataforma VIX.

Tras esta expulsión, solo quedarán 11 habitantes y, sin duda alguna, la tensión aumentará más, principalmente ahora que los participantes ya han establecido sus alianzas y otros más han decidido rehacer sus estrategias.

La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Quién es el cuarto eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’ hoy 24 de agosto?

Información en proceso...

