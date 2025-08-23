Ninel Conde habla de su salida de La casa de los famosos México, ¿confirma fraude?: “No me sacaron… me salí”

La cantante y actriz Ninel Conde está en el centro de la conversación tras su salida de La casa de los famosos México. Recientemente generó revuelo con las declaraciones que soltó a través de un video en vido en sus redes sociales, en el que aseguró que su salida no fue por falta de apoyo del público. ¿Por qué salió del reality? ¿Fraude?

¿Por qué eliminaron a Ninel Conde de La casa de los famosos México 2025?

Ninel Conde causó gran impacto al dejar ver que su salida de La casa de los famosos México ya habría estado pactada por contrato. Durante una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram, mientras interactuaba con sus seguidores, Conde respondió a los rumores que la tachaban de “mala perdedora” y de no haber recibido suficientes votos del público.

“¡Claro que votaron bebé! Pero es que yo ya estaba muy cansada bebé...” Ninel Conde

A esta declaración, Mauricio Mejía, quien estaba con ella en el live, contestó: Ya estaba firmado, ya para qué votaban”.

Estas declaraciones encendieron las redes sociales y los seguidores se preguntan si realmente las eliminaciones dependen del voto popular o si hay acuerdos preestablecidos con ciertas celebridades.

Además, en otro video, la artista afirma: “Me salieron, me salí...” , reforzando la versión de que su salida, presuntamente, habría sido parte de un acuerdo previo.

Ninel Conde / Redes sociales

Ninel Conde anuncia gira en Colombia tras su eliminación de La casa de los famosos México

Otro de los puntos que generó escepticismo entre los seguidores fue el hecho de que, apenas unas horas después de salir de La casa de los famosos México, Ninel Conde anunciara compromisos laborales inmediatos cuando visitó el programa Hoy. Entre los eventos que tiene en puerta se encuentra una gira en Colombia que arranca en los próximos días.

Esta rapidez hizo que muchos internautas pusieran en duda la veracidad de su salida “inesperada”. Usuarios de redes sociales comentaron que la logística detrás de una gira internacional requiere semanas de planificación.

Para algunos, esto fue una clara señal de que su permanencia en La casa de los famosos México tenía fecha de caducidad desde un principio.

Ninel Conde se pronuncia después de su salida de La casa de los famosos México 2025 / Facebook

Ninel Conde sale de La casa de los famosos México directo al psicólogo

En un encuentro con los medios, días después de ser eliminada de La casa de los famosos México 2025, Ninel Conde sorprendió a fans y seguidores, al contar sobre una compleja etapa emocional que está viviendo, luego de su salida del reality. Además, añadió que su salud mental se ha convertido en una prioridad para ella.

“No me siento en condiciones de dar una declaración objetiva en este momento, pero agradezco su interés. Prefiero no entrar en muchos detalles. Aún me siento muy vulnerable”. Ninel Conde

Asimismo, confirmó que continúa con apoyo terapéutico: “Sí, la terapia me está ayudando bastante. Ha sido un cambio muy fuerte, sobre todo por el ambiente y todo esto que me rodea ahora”, dijo.

En redes sociales, si bien algunos de sus fans expresaron apoyo y lamentaron que ya no esté en el programa, otros tantos se burlaron de sus declaraciones y dudaron de su versión.

Frases como “Eso dicen cuando no aceptan que no hubo apoyo” o “Que acepte que salió porque no la queríamos dentro de la casa” se repitieron entre los comentarios en plataformas como X y TikTok.

Sin embargo, también hubo mensajes de solidaridad, con usuarios señalando que el programa perdió a una de sus figuras más polémicas y entretenidas. “Ninel le daba sazón al show, sin ella ya no es lo mismo”, comentaron algunos de sus seguidores más fieles.

