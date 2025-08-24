Ninel Conde revela sus favoritos para ganar La casa de los famosos México 2025 ¿Traición al cuarto Día?

A unos días de su salida del reality, Ninel Conde, habló con franqueza sobre su experiencia en La casa de los famosos México 2025 y dejó claro que, aunque pertenecía al cuarto Día, sus favoritos para llevarse la corona están en el equipo contrario. Sus declaraciones, hechas en el programa Hoy, dejaron en evidencia que la actriz tiene muy bien definidos a quienes cree que marcarán la pauta en esta temporada del reality.

¿Quiénes son los favoritos de Ninel Conde en La casa de los famosos México 2025?

Ninel Conde, la tercera eliminada de La casa de los famosos México 2025 mencionó a sus tres habitantes preferidos a ganar el reality, sorprendiendo a la audiencia por sus elecciones:



Abelito: Considerado por Ninel como el favorito para ganar el primer lugar. Aaron Mercury: Según la actriz, podría quedarse con el segundo puesto del reality. Aldo de Nigris: Para Ninel, el tercero en el podio será él.



“Ahora que gane (Abelito) voy a esperarlo, sí (es mi favorito) en segundo lugar Aarón Mercury, y tercero Aldito” Ninel Conde

Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue que ninguno de sus favoritos pertenece al cuarto Día, el equipo al que ella misma representó y al que juraba lealtad dentro de La casa de los famosos México 2025. Ni siquiera mencionó a Elaine Haro, con quien compartió más tiempo y que incluso era vista como su protegida.

¿Los fans están de acuerdo con los favoritos de Ninel Conde en La casa de los famosos México 2025?

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y ya están generando debate entre los fanáticos del reality. Los tres concursantes que Ninel Conde eligió como favoritos, Abelito, Aaron Mercury y Aldo de Nigris, también figuran entre los más mencionados por el público en redes sociales.

Esto ha llevado a muchos usuarios a especular que más que una elección personal, Ninel Conde podría estar jugando estratégicamente desde fuera, basándose en lo que ha visto tras su eliminación. Algunos incluso aseguran que la actriz sigue moviendo sus fichas para agradar a la audiencia, aún fuera de la competencia.

“Jajaja, ora sí”

“La más team Noche”

“Miente por convivir”

“No es a fuerzas opinar quién va a ganar, Ninel”

“¿No que Elaine era su protegida? Ya salió y vio de qué lado le conviene estar”



