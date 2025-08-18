Ninel Conde: ¿Negociaron la eliminación del Bombón asesino de La casa de los famosos México? Esto aseguran

Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de La casa de los famosos México, dicha situación ha encendido las redes sociales y desatado una ola de especulaciones en torno a la razón detrás de su repentina salida. Aunque oficialmente se trató de una decisión basada en los votos del público, diversos rumores sugieren que la supuesta intervención de su representante, Joel Echeverria, habría tenido que ver con su salida de la competencia. ¿Qué se dice sobre esto?

Cabe recordar que la placa de nominados en La casa de los famosos México para esta tercera semana estaba compuesta por:



El Guana

Ninel Conde

Alexis Ayala

Mar Contreras

Facundo

Después de iniciar la gala de eliminación, Galilea Montijo anunció al ‘Guana’ (del cuarto Noche) como el primer concursante en volver a La casa de los famosos México. Tanto su grupo como gran parte del cuarto Día lo recibieron con entusiasmo.

El segundo en reincorporarse fue Facundo, seguido por Alexis Ayala como el tercer participante en regresar.

Finalmente, Ninel Conde y Mar Contreras ingresaron al llamado carrusel.Luego de varios momentos de tensión, Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada del programa , mientras que Mar consiguió permanecer una semana más.

Ninel Conde / Redes sociales

¿El representante de Ninel Conde supuestamente negoció su salida de La casa de los famosos México?

De acuerdo con el medio Infobae, los periodistas de espectáculos Shanik Berman y Gustavo Adolfo Infante; la agencia de management de Ninel Conde, Fz Management, encabezada por Joel Echeverria, supuestamente, habría solicitado de manera formal la salida anticipada de Ninel Conde de La casa de los famosos México. Sin embargo, al momento de redacción de esta nota, no se encuentran testigos de los testimonios antes mencionados.

La supuesta razón principal: el creciente número de críticas hacia su comportamiento en el reality y el riesgo de daño a su reputación, según habrían mencionado.

De acuerdo con los antes mencionados, fuentes cercanas a la producción señalan que el contrato de Ninel, supuestamente, incluiría una cláusula que permitiría a su agencia intervenir en caso de crisis mediática o deterioro de imagen. Este tipo de cláusulas, aunque poco comunes, no son imposibles en contratos de figuras con trayectoria mediática como la de Conde.

Aunque el programa está supervisado por un Notario Público y se rige, en teoría, exclusivamente por el voto del público, esta supuesta cláusula habría permitido que se llegara a un supuesto acuerdo silencioso con la producción de la empresa

Ninel Conde eliminada LCDLFM / Redes sociales y Canva

¿Qué dijo Ninel Conde tras su eliminación de La casa de los famosos México?

Tras su eliminación de La casa de los famosos México, Ninel Conde fue entrevistada por Galilea Montijo. La cantante expresó su gratitud por la experiencia vivida y dejó entrever que su salida pudo haber sido, de alguna forma, oportuna.

“Creo que mi tiempo es el tiempo de Dios... si me quedaba más, la iba a regar”, comentó. Además, dio a entender que durante sus últimos días el ambiente para ella dentro de la casa se tornó adverso: “Con los últimos que estuve, los tres querían que yo me fuera, iba a ser muy incómodo para mí”.

También, envió un emotivo mensaje a Elaine Haro, quien no pudo contener el llanto tras su partida: “Que esté bien, que le eche ganas… generamos un vínculo que va a ser para toda la vida”.

