Exconductor de La casa de los famosos México presenta su novio y sus trillizos ¡en redes les llueve amor!

Mauricio Garza, exconductor de La casa de los famosos México, y su pareja, Fred Cohen, sorprendieron al mostrar a sus tres pequeños en una sesión fotográfica que desató una ola de reacciones. Globos, colores y sonrisas fueron el escenario perfecto para que esta familia robara el corazón de miles en redes sociales.

Mauricio Garza podría estar en la tercera temporada de La casa de los famosos / Instagram

¿Cómo mostró Mauricio Garza, excondcutor de La casa de los famosos México, a su familia en fotos?

Las imágenes publicadas por Mauricio Garza y Fred Cohen se volvieron virales en cuestión de horas. La pareja aparece rodeada de globos y colores, celebrando el cumpleaños de sus pequeños.

“Feliz cumpleaños a mi princesa, mi gremlin y mi bebé de la casa por sus 2 añitos! ¡Los amooooo!”, escribió Garza en Instagram.

Pero más allá de la ternura, los usuarios comenzaron a especular sobre la historia detrás de esta familia. ¿Madre subrogada? ¿Adopción? ¿Qué hay detrás de esta vida tan perfecta que muestran en redes?

¿Quién es Mauricio Garza y cómo fue el proceso para tener hijos con Fred Cohen?

La relación de Mauricio Garza y Fred Cohen no es nuevo y los fans más intensos lo saben. Ya desde 2024, una fuente del equipo de producción de La casa de los famosos México soltó información que dejó a todos con la boca abierta. Y no fue cualquier cosa, sino una bomba directa para la prensa de espectáculos.

La fuente contó a TVNotas que Fred habría llegado a México con el objetivo claro de convertirse en padre de trillizos, y que luego del proceso proceso fue donde ocurrió el flechazo con Mauricio.

Fuente de TVNotas “Lleva varios meses de relación con un hombre guapísimo llamado Fred Cohen que vive en Francia. Este vino a México para ser padre de trillizos a través de una madre de alquiler. Hasta donde sé, acá se conocieron y se dio un flechazo muy bonito entre ellos. Mauricio viajó a Francia para vacacionar con Fred, y éste se la ha pasado parte de su tiempo en México para estar al lado de Mau”.

Pero la parte más sabrosa vino después. Según esa misma fuente, entre la pareja ya existía una propuesta seria:

“Tanto que incluso Mau llegó el otro día contando que ya hasta le propusieron matrimonio”. Fuente de TVNotas

Y aunque Mauricio habría dicho que “aún es muy poco tiempo de noviazgo para tomar una decisión tan importante”, los vistazos a sus redes aseguraban que la emoción era evidente, al punto de que muchos daban por hecho que tarde o temprano habría boda.

Cabe destacar que Mauricio Garza siempre se ha mostrado hermético con su vida privada, pero parecía que ya vivía una relación mucho más formal y estable de lo que se veía en redes. Con el tiempo, el hermetismo se aflojó, y ahora la publicación con sus hijos confirma lo que muchos ya sospechaban: su vida familiar está más activa y sólida que nunca.

Hasta ahora, Mauricio Garza no ha confirmado una boda con Fred Cohen, por lo que las redes sociales siguen atentas a cada detalle de su vida familiar.

