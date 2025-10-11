Exconductor de La casa de los famosos México es acusado por comediante de ‘malos tratos’ en reality

Mónica Escobedo rompió el silencio y reveló que durante su participación en el programa Reto 4 elementos sufrió bullying por presuntamente parte de uno sus compañeros que fue parte de los conductores de La casa de los famosos México.

La actriz confesó que la situación la afectó de manera tan profunda que, incluso, llegó a pensar en atentar contra su vida, dejando al descubierto el impacto emocional que puede tener el acoso dentro de los realities y programas de entretenimiento. ¿De quién se trata?

Conoce la acusación de Mónica Escobedo contra un exconductor de La casa de los famosos México: ¿de quién se trata? / Foto: IG/monicaescobedoo

¿Quién es el exconductor de La casa de los famosos México que presuntamente le hizo bullying a Mónica Escobedo?

Se trata de Mauricio Garza, conocido por conducir las pre y post-galas de las dos primeras temporadas de La casa de los famosos México, donde acompañó a los participantes y al público con su estilo cercano y dinámico.

Además de su labor en los realities, Garza destacó en la actuación, interpretando al personaje de ‘Fran’ en la popular serie 40 y 20, consolidándose como una figura versátil dentro del entretenimiento mexicano.

Según reveló Mónica Escobedo, durante su participación en el programa Reto 4 elementos supuestamente sufrió bullying presuntamente por parte del conductor y actor.

Mónica Escobedo reveló que presuntamente sufrió bullying por parte de Mauricio Garza durante su participación en Reto 4 elementos. / Foto: IG/mauriciogarza_

¿Qué dijo Mónica Escobedo sobre Mauricio Garza y su participación en Reto cuatro elementos?

Durante su participación en el podcast Chismerío, Mónica Escobedo reveló que vivió momentos muy difíciles durante su paso por el programa Reto 4 elementos, debido al bullying presuntamente de Mauricio Garza, quien también era participante del reality. La actriz explicó que la presión del programa y el comportamiento hostil la llevaron a sentirse emocionalmente al límite.

“Mau era muy cruel conmigo, muy ojete conmigo, yo nunca había sufrido bullying al nivel de decir: ‘Me quiero morir’, ‘Quiero hablar con la producción’ o ‘Me quiero salir de aquí’. Ya no aguanto más’”, confesó Escobedo.

Además, señaló que sus intentos de integrarse y participar en las dinámicas del programa eran constantemente ignorados o menospreciados, generando un ambiente de aislamiento y desmotivación.

Reto 4 Elementos / Facebook: Reto 4 Elementos

“Yo decía algo y me ignoraba, o decía algo y nadie se reía, elegían tratarme mal”, agregó, dejando claro cómo la hostilidad afectaba su día a día dentro del reality.

Escobedo relató que la situación comenzó a cambiar cuando Los retadores llegaron al programa, lo que finalmente permitió que Garza fuera eliminado. Este momento le dio un alivio emocional muy esperado.

“Gracias a Dios después llegaron Los retadores y lo sacaron, y si ves esa escena estoy como de ‘Ay no’, pero por dentro ‘Sí, se va mi bully’. Yo decía: ‘Diosito, gracias, sí existe la justicia divina’”, explicó.

Por último, la actriz recordó cómo las condiciones del programa, sumadas al acoso, hicieron que cada día fuera un desafío físico y mental, mostrando el desgaste que vivió durante las grabaciones.

“Yo no me merecía ese bullying que me estaba haciendo tan horrendo y eso estuvo difícil, que estés dormida y de repente te despierte una luz, que en la noche llueva y se te mojen hasta los calzones y tienes que descansar porque mañana a las 6:00 de la mañana te levantas” Mónica Escobedo

Mónica Escobedo habló del presunto bullying que sufrió por parte de Mauricio Garza. / Fotos: IG/monicaescobedoo/mauriciogarza_

¿Quién es la comediante Mónica Escobedo?

Mónica Escobedo contó la polémica que enfrentó con Mauricio Garza, pero más allá de eso es una reconocida comediante y escritora mexicana, nacida el 9 de marzo de 1979. Su carrera en la comedia comenzó formalmente en 2015, cuando debutó en Comedy Central presenta: stand up, y desde entonces consolidó su presencia en la televisión y el entretenimiento mexicano.

Escobedo participó en programas como Bar central, Sigue la risa, Drunk history: el lado borroso de la historia y Open mic: un documental sobre stand up, mostrando su talento para combinar humor, crítica social y entretenimiento.

En 2020 se unió al programa cómico La culpa es de la Malinche, donde destacó por su estilo irreverente y su capacidad para conectar con el público de manera cercana y auténtica.

