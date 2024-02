Mauricio Garza recuerda la polémica que vivió con Apio Quijano en La casa de los famosos México

Aunque ya han pasado varios meses desde que culminó la primera temporada de La casa de los famosos México, sigue dando de qué hablar, principalmente por ciertas controversias que se vivieron durante el reality como el encontronazo entre Mauricio Garza y Apio Quijano.

En una de las post-galas previas a la gran final del show, Apio se molestó con Mauricio debido a que el conductor lo interrumpió cuando estaba hablando del gran trabajo que había hecho el team infierno a lo largo del concurso.

“Ya estaba hablando y me interrumpiste para una tontería. ¿Es en serio? ¿Cómo sigues trabajando aquí, Mauricio?” Apio Quijano

Pese a que el presentador quiso justificar su interrupción y hasta intentó bromear, la tensión solo escaló y el cantante volvió a cuestionar el por qué lo habían invitado a conducir la parte digital del programa.

Esto enfureció a Garza, quien simplemente se limitó a decirle: “Si te quieres ir, te puedes ir. A mí no me van a andar amenazando, la verdad”.

Aunque la emisión continúo con normalidad, Apio y Mauricio casi no se hablaron, a pesar de que Cecilia Galeano intentaba arreglar la situación. Tras lo sucedido, Garza fue sumamente criticado por su “falta de profesionalismo” y los internautas exigieron su “despido inmediato”.

En su momento, Apio Quijano dijo sentirse agredido / Instagram: @apioquijano / @Mauricio Garza

Mauricio Garza habla de nuevo de su pelea con Apio Quijano

A seis meses de la acalorada discusión, Mauricio Garza contó que lo sucedido con Apio Quijano se debió a una “falla técnica”. A palabras del conductor, ese día le estaban dando indicaciones por el apuntador cuando dicho aparato se descompuso y no supo qué más decir.

“Me dijeron que dijera algo en el chícharo, yo lo estaba intentando decir, pero no sabía que, entonces como había un silencio, me adelanté, se dejó de escuchar el chícharo y ya no supe ni qué decir”, expresó.

El también actor puntualizó que no tiene mucha experiencia como conductor y, en ese momento, le ganaron los nervios: “Aunque he hecho cosas de conducción, pues no soy conductor. No soy multitasking. Me dijeron dile ‘¿Qué opina de tal cosa?’, en eso Apio habla, lo interrumpo y ya no sé qué decir”, reveló.

Aunque en su momento se disculpó públicamente, la celebridad reiteró que su actitud ante la situación no había sido la correcta y nada justifica que corriera a un invitado, sin importar los comentarios que hiciera.

Al momento Apio no ha retomado el tema, ¿lo hará?