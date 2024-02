Colaboradora de Gustavo Adolfo Infante denunicia haber sido drog4da en restaurante y lo clausuran

La abogada Mariana Gutiérrez, colaboradora del programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante denunció haber sido drog4d* durante su visita al restaurante de Sushi en Interlomas.

La abogada e influencer compartió en canal de Gustavo Adolfo Infante, que pidió un calpis con agua mineral, bebida por la que perdió la voluntad de su cuerpo.

“A la hora que me lo tomo, calculo que en 10 minutos estaba a punto de perder la consciencia, me quedé casi dormida y mi perro empezó a ladrar. Llegó una pareja que gracias a Dios me auxilió y se acercaron a ayudarme”. Mariana Gutiérrez

Checa: ¿De qué murió la mamá de Aracely Arámbula?

Mariana Gutiérrez revela cómo fue que presuntamente la drog4r0n

Según Mariana la pareja la llevó hasta su casa, por lo que no sufrió ningún ataque, pero lamentó que este tipo de experiencias ocurran en restaurantes supuestamente seguros.

“Estaba sin voluntad, no me podía ni parar, estaba drog4da, horrible. La pareja me auxilió me llevaron a mi casa, lo más impresionante es que me pasó en una zona supuestamente muy segura, lo hacen para robarte tus cosas”, comentó Mariana Gutiérrez, quien comenzará una denuncia oficial.

Checa: Nicki Nicole termina romance con Peso Pluma por infidelidad y la captan con otro hombre

Clausuran el restaurante

Las autoridades de Huixquilucan, Estado de México, han tomado medidas tras la denuncia de Mariana.

Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal, compartió en redes sociales la imagen del momento en que se colocaron los sellos de clausura en el establecimiento, tras una verificación derivada de la denuncia.

En su mensaje, Contreras Carrasco destacó que la visita de verificación fue resultado de la denuncia realizada en redes sociales. La clausura del restaurante se llevó a cabo para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

X

La presidenta municipal subrayó la importancia de garantizar que los ciudadanos tengan acceso a comercios y servicios con confianza, seguridad y calidad.

Al momento la cadena de restaurantes no ha emitido algún comunicado respecto a esta denuncia.