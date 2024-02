Nicki Nicole termina romance con Peso Pluma por infidelidad y la captan con otro hombre

Luego de que se viralizara un video de Peso Pluma tomando la mano de una mujer que no era su novia, la cantante argentina Nicki Nicole, surgió el rumor de que le había sido infiel.

En el video se ve al cantante mexicano con esta desconocida mujer en un casino de Las Vegas. Después de ello, en un reciente comunicado, Nicki Nicole dijo que se enteró de la infidelidad igual que el público a través de este polémico video.

Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma ¿qué dijo al respecto?

En una historia de Instagram, la argentina escribió, “el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

Nicki Nicole habla de la infidelidad de Peso Pluma / Instagram: Nicki Nicole

Y finalizó comentando, “con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki”.

Aunado a este comunicado, Nicki borró de redes sociales las fotografías con Peso Pluma y los fans ya están haciendo arder las redes sociales.

¿Nicki Nicole quiere olvidar a Peso Pluma con alguien más?

A raíz de este tema, en redes sociales ya se está difundiendo un video de Nicki en un aeropuerto acompañada de su mánager y aunque no tienen una cercanía como la que se aprecia en el video de Peso Pluma con otra mujer, ya están diciendo que Nicki también tendría algo con este hombre de su equipo de trabajo.

Captaron a Nicki Nicole tomada de la mano de su manager / Instagram

“Un día antes de los Grammy fue captada en el aeropuerto de la mano de su mánager, a quien se ve que suelta en cuanto ve a una reportera, pero pues eso no quiere decir que engañó a Peso Pluma”, escribieron.

Recordemos que el romance entre Nicki y Peso Pluma fue controversial porque ella lo negaba, aunque él se veía muy ilusionado con ella.

Nicki Nicole y Peso Pluma terminaron su romance / Redes sociales

Al momento, no se ha pronunciado el cantante mexicano de 24 años.