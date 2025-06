Kenia Os habla sobre su relación con Peso Pluma y se derrite de amor: “Es un príncipe azul” VIDEO

La relación de Kenia Os y Peso Pluma fue un secreto a voces que se fue confirmando poco a poco. Desde el comienzo, la pareja decidió mantener discreción sobre su relación en público. No la ocultaban, pero tampoco eran tan obvios ni hablaban directamente de ello.

Sin embargo, recientemente fue la intérprete de ‘Kitty’ quien rompió el silencio y habló sobre su noviazgo con el cantante de corridos tumbados: “Es un príncipe Azul”. ¿Qué dijo?

Kenia Os y Peso Pluma ya no esconden su relación de pareja / X: @@ElPesoPluma

Te puede interesar: ¿Ángela Aguilar “fan de la relación” de Peso Pluma y Kenia Os? Así habría reaccionado a su romance

¿Cómo ha sido la historia de amor de Kenia Os con Peso Pluma?

El flechazo entre Peso Pluma y Kenia Os se dio hace ya casi un año, cuando en julio del 2024 colaboraron juntos para la canción ‘Tommy & Pamela’. En el videoclip del tema, se les puede ver a ambos compartir una química innegable que muchos de sus fanáticos tomaron como la posibilidad de algo más que una relación colaborativa o de amistad.

Posteriormente, desde principios de 2025 Kenia y Peso Pluma se dejaron ver muy besucones en el Super Bowl, por lo que los rumores se alimentaron cada vez más.

Pocos días después, en pleno San Valentín, Kenia compartió a través de sus historias de Intagram la sorpresa que recibió: una romántica cena en una cabaña con velas y llena de pétalos de rosa. Esa misma noche, la cantante compartió una publicación en X que lo confirmaba todo: “I said yes” (Dije que sí), desatando el furor en redes.

Por su parte el ‘doble P’ también compartió breves muestras de su nueva relación; como un Tiktok en el que se les ve bailando en la nieve; o el lanzamiento de la canción ‘Rari’, la cual tiene como protagonista a la cantante y además, Emilio (nombre real de Peso Pluma) ya se la ha dedicado a Kenia durante sus presentaciones.

No te pierdas: Conductor de ‘Hoy’ estalla contra fan de Kenia Os que agredió a camarógrafo: “Un horror”

Kenia Os rompe el silencio sobre su relación con Peso Pluma

Pese a que el amor entre Peso Pluma y Kenia Os ya es más que evidente, los artistas no se han pronunciado directamente o al menos no para los medios sobre su relación. Es verdad que han compartido uno que otro detalle, comentario o momento en redes sociales, pero la pareja aún contiene su relación para que no se vuelva excesivamente mediática.

No obstante, recientemente en entrevista para ‘Sale el sol’, Kenia habló sobre su visita a México para trámites como la renovación de su Visa de trabajo, pero los reporteros aprovecharon para preguntarle sobre cómo va su vida y su actual relación:

“Pues estar juntos, eso me encanta. Todos tenemos la oportunidad de encontrar nuestro príncipe azul, de enamorarnos, de amar libremente, con respeto. Estoy viviendo una etapa muy linda en mi carrera, en mi vida personal también”, compartió Kenia, quien también aseguró: "¡Claro que mi novio es un príncipe azul!”

Échale un ojo: Grammy 2025: Peso Pluma deja anonadados a todos con su nuevo look ¡Blonde is the new black!

¿Por qué Kenia Os y Peso Pluma mantienen su relación privada?

Respecto a la privacidad de su relación con Peso Pluma, Kenia Os expresó la importancia de cuidar su vínculo con el intérprete de ‘Ella baila sola':

“Como figuras públicas, tratamos de cuidar esa parte de nuestra vida personal y demás, pero nada. O sea para mí y para él, creo que es súper natural y súper lindo poder compartir este amor. Realmente estamos compartiendo cosas que nos hacen felices en pareja y es muy bonito”, compartió Kenia.

La cantante de ‘Malas decisiones’ reafirmó que ambos están viviendo una etapa muy buena a nivel profesional y personal: “La verdad es que nosotros disfrutamos en pareja, nos enfocamos en lo positivo estamos muy contentos viviendo en nuestra vida profesional y nuestra vida privada en conjunto”. Kenia remató su declaración compartiendo que Peso Pluma la llama: “Mi vida”.