Kenia Os se niega a hablar de Peso Pluma y arma tremendo zafarrancho con la prensa en el aeropuerto

Desde hace algún tiempo, Kenia Os y Peso Pluma han dado mucho de qué hablar por su posible romance. A raíz de la gran química que mostraron en el video de su colaboración musical ‘Tommy & Pamela’, lanzada en julio de 2024, se ha especulado que son pareja.

Aunque al principio también se planteó la posibilidad de que todo fuera una estrategía de marketing, su noviazgo se habría confirmado tras ser captados besándose en el Super Bowl.

A pesar de que su relación ya es considerada como un “secreto a voces”, las celebridades continúan sin hablar del tema y solo se limitan a dar pequeñas pistas y mensajes en redes sociales que solo fortalecen las especulaciones sobre su relación.

Kenia Os arma zafarrancho en el aeropuerto de la Ciudad de México

Recientemente, Kenia Os fue captada por la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. Como era de esperarse, los reporteros se acercaron a ella para tratar de obtener declaraciones sobre su presunto romance con Peso Pluma.

De acuerdo con información de ‘Ventaneando’, la cantante “no se quiso detener, no quiso contestar”, lo que ocasionó una “trifulca entre la seguridad que traía ella y los reporteros que querían la nota”.

En las imágenes compartidas por el programa, se puede ver a la intérprete de ‘Malas decisiones’ caminando como si nada estuviera pasando, mientras que los elementos de seguridad trataban de alejar a la prensa.

Por su parte, Rosario Murrieta, una de las presentadoras, señaló que, durante los hechos, se puso “en riesgo” la integridad de los reporteros, pues hubo “empujones y porrazos”.

Rosario Murrieta “Siguen los porrazos entre todos, entre empujones, poniendo en riesgo a todos, a los camarógrafos que traen cámaras pesadísimas”

¿Qué pasó con Kenia Os tras el zafarrancho en el aeropuerto?

La conductora también reportó que, a raíz de todo el zafarrancho, el equipo de la cantante estacionaron su camioneta en un lugar prohibido, por lo que las autoridades del aeropuerto le quitaron la placa y la multaron.

“Resulta ser que su equipo dejo su camioneta para recogerla en un lugar donde no debían y terminó con la placa arrancada por el personal del aeropuerto porque no puedes hacer lo que quieras en una zona federal. Tendrán que pagar la multa”, indicó.

Si bien Kenia Os no se ha pronunciado ante este acontecimiento, los presentadores del programa destacaron la posibilidad de que Peso Pluma le pidiera a la joven que no hablara sobre su supuesto romance.

Estas son las señales que indicarían un romance entre Kenia Os y Peso Pluma

Días después del momento romántico que compartieron en el Super Bowl, las celebridades fueron vistas paseando en Nueva York. En aquel entonces, Kenia compartió unas imágenes de su viaje en las que se puede ver la silueta del cantante.

Por si esto fuera poco, la también influencer publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X (antes Twitter): “I said yes (dije que sí). Aunque no mencionó nombres, muchos usuarios teorizaron que eso fue lo que le respondió a Peso Pluma cuando le pidió que fuera su novia.

Sumado a esto, ambos han tenido mucha interacción en redes sociales. El famoso no ha dudado en halagar la belleza de Kenia en sus publicaciones y viceversa.

