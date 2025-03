Peso Pluma más enamorado de Kenia Os que nunca ¡le envía un romántico mensaje en redes!

Desde el lanzamiento de “Tommy & Pamela” en julio de 2024, Peso Pluma y Kenia Os han estado en el centro de las especulaciones amorosas. La química que mostraron en el videoclip y la temática de la canción, que evoca a una de las parejas más icónicas de los noventa, desataron comentarios sobre una posible relación.

Aunque en aquel momento todo parecía ser solo una estrategia de marketing, con el tiempo las pistas se fueron acumulando, dejando entrever que podría haber algo más que una simple colaboración musical. ¡Este es el recuento de su romance!

Peso Pluma y Kenia Os besándose en el Super Bowl confirmaron para sus seguidores, una relación

¡Vaya sorpresa para los fans! Peso Pluma y Kenia Os fueron captados besándose en el Super Bowl, lo que prácticamente confirmó para sus seguidores que hay algo más que una simple amistad entre ellos.

Las redes sociales se llenaron de imágenes y videos de la pareja compartiendo el evento de manera muy cercana, avivando aún más los rumores de un romance. Hasta este momento y pese a las imágenes ninguno de los dos hizo una declaración oficial, la manera en la que interactúan en público ha sido suficiente para que sus seguidores los consideren una pareja.

Kenia Os y Peso Pluma: Un viaje a Nueva York que avivó el fuego

Días después del Super Bowl, Peso Pluma y Kenia Os fueron vistos juntos en Nueva York, lo que alimentó aún más la teoría de que son pareja. Kenia compartió un carrete de fotos en Instagram de su viaje, pero lo que llamó la atención fue la aparición de una silueta en una de las imágenes que muchos identificaron como el cantante de corridos tumbados.

Esta “coincidencia” fue suficiente para que los fans afirmaran que están compartiendo tiempo juntos en un ambiente mucho más íntimo.

Kenia Os y Peso Pluma en Nueva York / Instagram

Kenia Os da el “Dije que sí” a Peso Pluma en escapada romántica: ¿Noviazgo o boda?

El momento más impactante de esta historia llegó el 14 de febrero, cuando Kenia Os publicó un misterioso mensaje en X: “I said yes” (Dije que sí). Aunque la influencer y cantante no especificó a qué se refería, los seguidores no tardaron en teorizar que Peso Pluma le habría pedido que fuera su novia.

Sumado a esto, las constantes interacciones en redes sociales han mantenido a sus fanáticos atentos a cada nuevo indicio sobre su relación.

¿Kenia Os y Peso Pluma se habría comprometido? / Instagram

¿Peso Pluma enamorado de Kenia Os? Se desvive en halagos por la cantante

Las redes sociales han sido un factor clave en esta historia. Tanto Peso Pluma como Kenia Os han intercambiado mensajes que dejan poco a la imaginación. Recientemente, el cantante comentó una foto de Kenia con un vestido rojo escribiendo:

“Ve nomás qué chulada de mujer” Peso Pluma

A este publicación también comentó: “Increíble” y en redes aseguran que esta más enamorado que nunca.

Kenia también tampoco se ha quedado atrás y ella, siendo muy directa le dijo “Ese me gusta y el perfume también”, luego de que el cantante de corridos tumbados compartiera una historia promocional del nuevo perfume Yves Saint Laurent.

Hasta ahora no se sabe por que ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, pero los hechos hablan por sí solos. Entre viajes, apariciones juntos y mensajes cómplices, Peso Pluma y Kenia Os continúan generando expectativas sobre su supuesto romance.