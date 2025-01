¿Kenia Os confirmó su romance con Peso Pluma? ¡Ella también se habría tatuado en alusión a Doble P!

Las últimas semanas, surgieron rumores de que Kenia Os y Peso Pluma estarían en un romance. El pasado 25 de enero de 2025, ambos fueron vistos juntos en la Pegasus World Cup Invitational en Miami, donde mostraron una actitud cariñosa que avivó las especulaciones de un romance.

La famosa acompañó a Doble P y en todo el evento estuvieron juntos. Incluso, él rodeó su cintura con su brazo mientras platicaban con otras personas.

Reina que es Kenia Os tiene a todo Twitter hablando de ella, ella disfruta su soltería al máximo y sin meterse en relaciónes ya que peso pluma no tenía pareja 🤷🏻 otras que sigan aguantando cuernos 🦌 pic.twitter.com/JYmTRehZ6u — Kenia Os Info🐇 (@Iker_Os08) January 26, 2025

Kenia Os y Peso Pluma desataron rumores de sostener un romance

Recordemos que, en julio de 2024, ambos artistas colaboraron en la canción ‘Tommy y Pamela’, tema en el que su química llamó la atención de sus seguidores. Además, en diciembre de 2024, compartieron en redes sociales fotos que sugerían que estaban juntos en Puerto Rico, lo que incrementó los rumores sobre una posible relación. Sin embargo, ninguno de los dos aclaró estos rumores.

Luego, la también conocida como ‘la Kenini’ presumió en redes sociales que un “galán” le regaló diversos ramos de rosas, en las que se podrían percibir las mismas maletas que Hassan publicó en sus redes sociales para hacer un viaje.

Sin embargo, ninguno de los cantantes ha confirmado que sostienen un noviazgo. El cual también ha sido criticado por usuarios en redes sociales.

¿Kenia Os se tatuó en alusión a su supuesta relación con Peso Pluma?

Ahora, en redes sociales, causó polémica el supuesto tatuaje que Kenia Os se habría impregnado en la piel por amor al cantante de corridos tumbados. ¡Tal como Ángela Aguilar se tatuó las iniciales de Christian Nodal!

Cabe señalar que Peso Pluma también fue captado con un nuevo diseño abajo de su oreja, se trataría de la letra ‘K’ respectiva inicial de la exyoutuber. Sin embargo, él no ha aclarado que se trate de un tatuaje en alusión a Kenia.

Por su parte, Kenia Os desató rumores de que se tatuó la inicial del segundo nombre de Doble P. A través de TikTok, se volvió viral el video en el que la intérprete de ‘Malas decisiones’ se hizo el diseño de una ‘E’ en el dedo anular izquierdo. Está en forma de un corazón.

peso pluma se tatuó la "K" de Kenia os 😳 pic.twitter.com/cWAlqZ6W9p — Alex (@swiftieeos) January 26, 2025

En el video se puede ver el proceso de elección del tatuaje, así como el momento en que la tinta se impregnó en su piel. Como era natural, cibernautas consideraron que Kenia se tatuó la ‘E’ de Emilio. Y eligió este nombre para despistar a sus seguidores. Recordemos que el nombre real de Peso Pluma es Hassan Emilio Kabande Laija.

No obstante, hay quienes aseguraron que esta inicial es la de su hermana Eloisa. Sin embargo, ‘la Kenini’ no ha explicado nada en torno a su nuevo tatuaje. No obstante, estos rumores han desatado fuertes críticas. En redes sociales, Kenia Os fue comparada con Ángela Aguilar. Esto porque según “anda” con el ex de su supuesta amiga, Nicki Nicole.



