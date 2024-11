Peso Pluma sorprende en redes con nuevo estilo, pero le llueven las críticas ¿otra vez luce hermosísimo? FOTO

El cantante Peso Pluma ha vuelto a estar en el ojo del huracán tras compartir en redes sociales una imagen que ha generado una avalancha de comentarios. En la foto, se le ve sosteniendo un puro en una mano y una bebida en la otra, vistiendo completamente de negro.

Aunque a simple vista podría parecer una imagen cotidiana del artista, los internautas no tardaron en hacer comentarios sobre ciertos detalles que, según ellos, lo hacen lucir “femenino”.

La postura y el contorno de la cadera de Peso Pluma fueron el foco de atención, lo que desató una ola de comparaciones con mujeres famosas.

Comparaciones inesperadas: ¿Ángela Aguilar o Kris Jenner?

Los seguidores en Instagram no tardaron en reaccionar, y los comentarios irónicos y las comparaciones no se hicieron esperar. Muchos aseguraron que en la fotografía Peso Pluma parecía una figura femenina, lo que generó una serie de comentarios.

Entre los mensajes que más destacaron se encuentran: “Pensé que era Ángela Aguilar”, “jajajajjajajjajajajja parece lesbiana”, “Pensé que era Kris Jenner”, “Who is this diva”, “Te ves más acuerpada que yo”, “Señorita pluma”, “pensé que traías un vestido pegadito negro jaja” y “Aquí pareces mujersss”. Estos comentarios reflejan la reacción jocosa pero crítica del público, quienes no dudaron en expresar su sorpresa por la apariencia del artista.

Internautas aplauden que la profesora prohíba los corridos tumbados / Instagram: @fans.pesopluma.oficial

Peso Pluma guarda silencio

A pesar del alboroto en redes sociales, Peso Pluma, originario de Zapopan, no ha emitido ninguna declaración en respuesta a las críticas y comparaciones. La imagen ha seguido acumulando miles de comentarios.

Sin embargo, Peso Pluma parece haber optado por ignorar los comentarios.

La cuenta de fans de Peso Pluma defendió contundentemente al artista. / Twitter: @ElPesoPluma

¿Peso Pluma y BTS juntos? Los rumores crecen

Mientras tanto, en el ámbito musical, un nuevo rumor ha comenzado a emocionar a los fanáticos: la posible colaboración entre Peso Pluma y la banda surcoreana de K-pop, BTS. El joven cantante mexicano encendió las especulaciones luego de compartir un mensaje en redes sociales que mencionaba a la exitosa agrupación, lo que ha llevado a muchos a pensar que se avecina una colaboración inesperada.

Este proyecto podría ser una de las uniones musicales más significativas de los últimos años, ya que tanto Peso Pluma como BTS tienen seguidores a nivel mundial. Los fanáticos han mostrado su entusiasmo, y la noticia ha generado un revuelo en redes sociales, con muchos esperando que esta colaboración se haga realidad pronto.

Una colaboración entre Peso Pluma y BTS sería todo un evento en la industria de la música, sobre todo considerando la influencia de ambas partes. Sin embargo, es importante recordar que BTS se encuentra actualmente en un periodo de inactividad debido a que algunos de sus miembros, como Jin y J-Hope, están cumpliendo con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Aunque los rumores sobre esta colaboración han circulado desde hace tiempo, los compromisos profesionales de BTS y Peso Pluma habían pospuesto la posibilidad de esta unión. No obstante, el reciente mensaje del mexicano ha vuelto a avivar las esperanzas de los fanáticos.

Las memorias de BTS, de 544 páginas, aparecerán el 9 de julio, según el sitio Amazon.

/ Instagram: @bts.bighitofficial



Aunque nada ha sido confirmado oficialmente, esta posible colaboración ha captado la atención de la industria musical y promete ser una de las noticias más emocionantes para los seguidores de ambos artistas.

Peso Pluma promociona 'Éxodo’

Por su parte, Peso Pluma continúa promoviendo su reciente álbum 'Éxodo’, se consolida como una de las figuras más importantes del regional mexicano.