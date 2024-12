Julián Gil pide ayuda a Peso Pluma para reunirse con su hijo; lanza contundente mensaje a Marjorie de Sousa

En los últimos años, Julián Gil ha luchado para poder ver al hijo que tuvo con Marjorie de Sousa, de quien se separó en 2017. En diversas ocasiones, el actor ha señalado que, pese a cumplir con la manutención, ella impide un encuentro con el menor.

Debido a la negativa de la actriz, el también presentador pidió la ayuda de Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma, para lograr una reunión con el pequeño.

Julián tomó esta decisión después de que se viralizara una foto del menor junto al intérprete de ‘Ella baila sola’. En dicha imagen, el artista está cargando al menor.

¿Qué opina Julián Gil de la foto de su hijo junto a Peso Pluma?

En un reciente encuentro con los medios, Julián aseguró estar muy feliz con la fotografía, pues no solo le permitía saber sobre su hijo, también le dejaba ver el apoyo de los internautas ante su situación.

“A mí esas publicaciones me encantan, cada publicación me juega a mí y a Mati a favor. Yo no comenté nada en esa foto, a veces reacciono, pero dije: ‘ya pa’que’. El público lo está haciendo por mí, yo no tengo que hacer nada, el público ha visto las cosas”, expresó.

Tras esto, leyó algunos comentarios en redes sociales de internautas que le exigían a Marjorie que ya no alejara a su hijo de su padre.

¿Qué le pidió Julián Gil a Peso Pluma?

El actor contó que hace poco le había mandado un mensaje a Peso Pluma para que, en caso de volver a encontrarse con el menor, le pasara su número telefónico.

Julián Gil “Me gustaría que me responda mi DM, porque le escribí un DM a Peso Pluma con mi teléfono. Si lo vuelves a ver dile que yo soy su papá y este es mi teléfono. Y lo tiene”

Julián Gil le manda contundente mensaje a Marjorie de Sousa

Para finalizar la conversación, aseguró que no tiene ningún interés en iniciar otro proceso legal para poder ver a su hijo. Incluso, aprovechó para decirle a Marjorie de Sousa que está dispuesto a aceptar cualquier condición para reencontrarse con el pequeño.

“La justicia en México está viciada. Que ella ponga la condición que quiera. Que me diga cuál es la condición”, concluyó.

Hasta el momento, Marjorie de Sousa no ha respondido a las declaraciones de Julián Gil. Sin embargo, en diversas ocasiones ha dicho que se debe dar “tiempo al tiempo” para resolver este asunto.

Julián Gil y Marjorie de Sousa: Un amor polémico

Julián Gil y Marjorie de Sousa se conocieron en 2006, durante las grabaciones de la novela ‘Isla paraíso’. Los famosos comenzaron una relación, la cual concluyó en 2011.

En 2014, se reencontraron en el melodrama ‘Hasta el fin del mundo’ y volvieron a enamorarse, reanudando su romance. En 2017, anunciaron el nacimiento de su primer hijo.

Si bien todo parecía ir viento en popa, durante ese año dieron a conocer su ruptura y, desde ese entonces, han estado luchando por la custodia del menor. Pese a la insistencia de los medios y del mismo Julián, ella nunca ha querido revelar los motivos por los que no quiere que su hijo se reúna con el actor.

