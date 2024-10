Julián Gil teme que Marjorie de Sousa no le diga a su hijo que él es su padre; ella responde

Desde hace varios años, Julián Gil no ha podido ver al hijo que concibió con Marjorie de Sousa. Tras su separación en 2017, las celebridades han luchado por la custodia del menor. Aunque en su momento llegaron a un acuerdo, en 2020 volvió a comenzar el pleito.

En diversas ocasiones, el actor ha expresado su deseo de reencontrarse con su pequeño y ha hecho llamados para que la madre permite un encuentro.

Por su parte, Marjorie ha tratado de no tocar el tema. Sin embargo, hace poco se le cuestionó del asunto en una entrevista para ‘La mesa caliente’. En respuesta, la actriz simplemente se limitó a decir que se debe dar “tiempo al tiempo”.

Marjorie de Sousa / Instagram: @marjodsousa

Julián Gil teme que Marjorie no le haya dicho a su hijo que él es su papá

En una reciente entrevista para ‘El gordo y la flaca’, Julián Gil lamentaba tener que comunicarse con su pequeño a través de los medios. También señaló que lo dicho por Marjorie era algo “ambiguo”, pues no deja en claro cuanto tiempo tardará la reunión entre padre e hijo.

Asimismo, manifestó que le da gusto que la nueva pareja de su ex quiera a su hijo. No obstante, teme que, debido a eso, Marjorie no le haya dicho al menor quién es su verdadero padre.

“Mientras más pasa el tiempo, es menos tiempo que puedo estar yo. Es lamentable. Yo quiero saber con qué historia está creciendo el niño. El papá soy yo. ¿Sabe que soy su papá? ¿Por qué evitar el encuentro?” Julián Gil

Durante la conversación, sostuvo que ha cumplido con los pagos de manutención y aprovechó para mandar un mensaje para Marjorie.

“Yo quiero iniciar una historia con él desde cero. También lo digo públicamente. Olvidemos el pasado. Al final, tenemos un hijo en común”, indicó.

Marjorie de Sousa reacciona a las declaraciones de Julián Gil

Tras las declaraciones de Julián Gil, Marjorie de Sousa, a través de un encuentro con la prensa, dejó entrever que el actor no cumple con la manutención del menor y resaltó que, en su momento, “la verdad saldrá a la luz”.

“Los tiempos de Dios son perfectos. La verdad saldrá a la luz. No voy a decir absolutamente nada. Sigo trabajando porque yo le doy absolutamente todo a mi hijo, solo yo”, expresó.

Por supuesto, Julián no tardó en reaccionar a estas declaraciones y señaló que su ex “le da de todo a su hijo”, a excepción de un papá: “Lo bueno es que todo se queda en redes y (mi hijo) lo podrá leer. Verá que la historia no es la que le cuentan”, apuntó.

