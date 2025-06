Julián Gil cumple el sueño de su vida y planea inmortalizarlo en su piel

Julián Gil está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida. Y no se trata de una telenovela ni de un nuevo romance, sino de algo mucho más íntimo y especial: ¡por fin conoció a Lionel Messi y consiguió su firma! Un instante que no solo quedará grabado en su memoria, sino también… ¡en su piel!

El actor y conductor argentino logró encontrarse con el astro del fútbol mundial durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en su cobertura para el programa La jugada del verano de TUDN (Televisa-Univision).

Como parte del equipo de prensa, Gil viajó hasta Miami, donde el Inter Miami se enfrentaría al Palmeiras en la tercera jornada del torneo, con la esperanza firme de cumplir un anhelado deseo: conocer a Leo.

Mira: Julián Gil rompe el silencio y revela que fue víctima de abuso en varias ocasiones

Julián Gil conoce a Messi y le pide que le firme el brazo, así fue el emocionante momento. / Instagram: @julialgil

Desde temprano, Julián Gil se plantó en el área de prensa del Hard Rock Stadium. Nervioso pero determinado, esperó pacientemente a que el equipo descendiera del autobús. Aunque saludó con emoción a otras figuras como Sergio Busquets, Jordi Alba y Fafá Picault, su verdadero objetivo era uno solo: Messi.

“No voy a pedir ninguna firma, solamente la de Messi”, dijo convencido en su video compartido en sus redes.

¿Qué le dijo Julián Gil a Messi cuando lo conoció?

Cuando finalmente apareció Lionel Messi, Julián se le acercó sin rodeos y, con el brazo extendido y un plumón en la mano, le soltó la frase que llevaba ensayando años: “Leo, me quiero tatuar tu firma”.

El capitán del Inter Miami, con su habitual sencillez, sonrió y accedió de inmediato. Firmó con calma la parte interna del codo derecho del Julián Gil, quien llevaba una camiseta blanca personalizada con su nombre.

Mira Poncho de Nigris duda de la orientación de Julián Gil: “Creo que es bisexual”

Julián Gil conoce a Messi y le pide que le firme el brazo, así fue el emocionante momento. / Instagram: @julialgil

Julián Gil llevará la firma de Messi para siempre, ¡se va a tatuar!

El momento quedó registrado en video y, como era de esperarse, se volvió viral en redes sociales. Julián compartió en su cuenta de Instagram el instante exacto de la firma, acompañado de un mensaje que dejó ver lo conmovido que estaba:

“Tenía un discurso mental preparado por años, un par de frases épicas… y cuando por fin lo tuve enfrente a @leomessi, lo único que me salió fue: ‘¡Despacito pa’ que quede bien y no se me borre!’”, escribió en su cuenta de Instagram.

Mira: Julián Gil y Poncho de Nigris protagonizan encontronazo en ‘Secretos de parejas’: ¿Llegaron a los golpes?

Julián Gil conoce a Messi y le pide que le firme el brazo, así fue el emocionante momento. / Instagram: @julialgil

Y agregó: “Feliz cumple, GOAT. Gracias por tanto fútbol, tanta magia… y por firmarme el brazo y el alma como un verdadero campeón”.

El siguiente paso es claro: ¡convertir ese autógrafo en un tatuaje permanente! Algo que, según confesó, ya tiene planeado para los próximos días. Con esto, Julián Gil no solo cumple uno de sus más grandes sueños, sino que también sella para siempre su amor y admiración por el ídolo argentino.

Mira: Julián Gil y Elizabeth Gutiérrez son captados ¡en pleno beso!: Foto