Julián Gil rompe el silencio y revela que fue víctima de abuso en varias ocasiones

El reconocido actor y conductor Julián Gil ha sorprendido a sus seguidores con la revelación de que fue víctima de abuso por parte de una mujer. Sus declaraciones se dieron en el reality show “Secretos de parejas”, donde comparte escena con personalidades como Bárbara de Regil, Poncho de Nigris, Marcela Mistral, Bernardo Flores, Sury, Valeria Marín y su esposo Fernando Schoewald.

Durante uno de los episodios más recientes del programa, el actor abordó un tema que, según él, está cargado de tabú: el abuso sexual hacia hombres. Julián relató que fue forzado a mantener relaciones íntimas en contra de su voluntad, hecho que en su momento no reconoció como abuso, pero que ahora entiende con claridad.

“Los hombres latinos somos muy machistas para reconocer cuando fuimos vi0la2. Pero si decimos que no, que estamos borrachos, ya es una violación, lo haga quien lo haga”, afirmó con firmeza durante la conversación.

Julián Gil confiesa que fue abusado en ‘Secretos de parejas’. / Capturas de pantalla

Julián Gil habla del abuso que sufrió

Julián Gil contó que en más de una ocasión, mujeres desestimaron su negativa y procedieron a tener relaciones con él. Subrayó que este tipo de situaciones son un tipo de violencia que muchas veces se invisibiliza.

“En momentos hasta me han viol4d0, desde el momento en que decimos que no, borrachos, ya es una violación. Lo haga quien lo haga. En más de una ocasión he estado en una situación así. Te sientes ofendido. Ellas sabían que no quería, ellas sabiendo que no quería. Termine teniendo relaciones sin querer”, declaró el actor con visible incomodidad.

Su testimonio provocó diversas reacciones entre los demás integrantes del programa. Inicialmente, Poncho de Nigris intentó restarle importancia con un comentario jocoso:

“Si está buena, ¿qué te puede acosar?”. Sin embargo, al escuchar la seriedad con la que Julián abordó el tema, decidió guardar silencio.

Julián Gil dejó claro que su intención al compartir esta experiencia no es victimizarse, sino abrir un espacio hacia los hombres que también han sido víctimas de abuso.

“En su momento dije: ‘Sí, estuvo rico, cool, sabroso’, pero hoy sé que fui viol4d0", reflexionó el actor. Además, explicó que fue gracias al ambiente de confianza creado en el reality que se animó a compartir este capítulo de su vida que había guardado en silencio.

¿De qué trata ‘Secretos de parejas’?

‘Secretos de parejas’ es un reality show mexicano de Canela TV que ha captado la atención del público por mostrar, sin filtros, los altibajos de las relaciones amorosas de varias celebridades.

A lo largo de los episodios, las parejas participantes comparten su día a día, discuten temas delicados y enfrentan dinámicas emocionales que los obligan a abrir su corazón frente a las cámaras.

El formato del programa permite ver una faceta poco conocida de los famosos, donde no todo es glamour ni perfección. Aquí se abordan desde diferencias cotidianas hasta confesiones impactantes que en ocasiones remueven heridas del pasado. Cada uno de los participante ofrece una mirada íntima a su relación, provocando tanto momentos emotivos como polémicas.

