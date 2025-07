Julián Gil rompe en llanto tras recordar dolorosa historia de sus padres con el alcoholismo

El actor y conductor Julián Gil conmovió a sus seguidores al abrir su corazón sobre uno de los episodios más duros de su vida: su infancia marcada por el alcoholismo de sus padres. Durante una emotiva entrevista para ‘Chabán pódcast’ de Alejandro Chabán, el también empresario no pudo contener las lágrimas al recordar cómo este problema afectó profundamente su núcleo familiar y dejó cicatrices que aún perduran.

Famoso por su participación en telenovelas como “La que no podía amar” y “Hasta el fin del mundo”, Julián Gil reveló que la mayor parte de sus recuerdos de infancia están ligados a la lucha de sus padres contra el alcohol. Aunque asegura que ambos intentaron salir adelante, el actor lamenta que no lograran superar la adicción en sus últimos días.

¿Qué dijo Julián Gil de su infancia y de sus padres?

Con los ojos llorosos, Julián Gil expresó: “Son los recuerdos más duros para mí porque mi mami es, fue y será lo más grande. Es el ser más importante y más grande que yo conozco. Pero siempre que me preguntan: ¿Qué recuerdas?, recuerdo la lucha de los dos, de mami y papi, por tratar de dejar de tomar”.

La situación fue especialmente difícil durante su niñez en Venezuela, a donde migraron desde Argentina. Gil narró que vivieron en pensiones y enfrentaron una fuerte crisis económica, mientras sus padres peleaban constantemente bajo los efectos del alcohol. “Vivíamos en pensiones, la situación económica muy mal y yo solamente me recuerdo ver de lejos a ellos discutiendo, peleando, borrachos”, compartió.

Julián Gil confiesa que fue abusado en ‘Secretos de parejas’. / Capturas de pantalla

Julián Gil revela que sus padres murieron jóvenes

Cuando Chabán le preguntó si sus padres lograron rehabilitarse, el actor Julián Gil fue claro: “No, se fueron sin poderse curar. Hicimos todo como familia, todo lo que te puedas imaginar… Era un problema de alcoholismo fuerte”.

Además, Julián recordó con dolor cómo su madre falleció en 1999, y lamentó profundamente todo lo que no pudo vivir junto a ella ni a su padre: “Yo daría lo que fuera por tenerlos”.

Pese a todo, asegura que no guarda rencor. “Yo no tengo que perdonarlos de nada, al contrario, agradecerles por traerme a este mundo. Yo no los puedo juzgar por nada. Jamás”.

Julián Gil abrió su corazón y habló del sufrimiento que vivió en su niñez por el alcoholismo de sus padres. / Captura de pantalla

Julián Gil superó el alcoholismo de sus padres

Aunque no recurrió a terapia profesional, Julián encontró en el ejercicio una vía de escape y sanación.

“Mi terapia es el gimnasio. Puedo tener un día muy jodido, pero en la noche me ves haciendo ejercicio. Es mi forma de drenar”, explicó. También recordó que en una ocasión asistió a Alcohólicos Anónimos junto a su madre.

Actualmente, Gil evita por completo el alcohol y lo rechaza como parte de su estilo de vida: “Fue tan traumante ver eso que mi ser dijo: ‘Yo no quiero esto’. No quiero vivir lo que ellos vivieron ni exponer a mis hijos a eso. Yo sí sufrí muchísimo y sigo sufriendo”.

