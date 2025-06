Julián Gil revela que le pusieron los cuernos con famoso actor, ¿habló de su esposa Valeria Marín?

Julián Gil ha enfrentado fuertes polémicas por sus relaciones de pareja. Incluso, el actor reveló que fue víctima de maltrato por parte de una de sus ex. Sin embargo, en esta ocasión, destapó que vivió una triste infidelidad con una de sus novias. ¿Se trata de Valeria Marín, su actual esposa?

Julián Gil se sinceró en el reality de ’Secretos de parejas’ y reveló a sus compañeros del programa cómo fue que se enteró de esta contundente traición. ¡Se mostró indignado!

Julián Gil revela que Ximena Duque le fue infiel con Carlos Ponce / IG: @poncecarlos1 / @juliangil / @ximenaduque

¿Qué dijo Julián Gil sobre la infidelidad de una pareja con un famoso actor en ‘Secretos de parejas’?

En medio de la controversia que Julián Gil protagonizó con Poncho de Nigris, quien confirmó que enfrenta una crisis matrimonial con Marcela Mistral, lo que también llamó la atención fue la revelación que hizo con respecto a la infidelidad que vivió en el pasado.

Gil reveló en el reality ‘Secretos de parejas’ que su entonces novia, Ximena Duque, le fue infiel con Carlos Ponce mientras él trabajaba en España en 2008. Según Gil, la traición ocurrió en un momento de distancia y les causó un quiebre profundo.

“Tuve una relación bien bonita y larga con Ximena Duque. Me tocó irme a España, a protagonizar una serie (‘Valientes’) y estando en España empezó a fracturarse un poquito la relación. Regreso de España, me toca empezar a trabajar en Miami en otra novela, en ‘Eva Luna’ y llegando de Miami me entero que me había sido infiel con Carlos Ponce” Julián Gil

Julián incluso narró la llamada telefónica en la que Carlos Ponce lo contactó, molesto, por no respetar la relación con Duque.

“Él me llama a reclamarme que por qué yo la estaba buscando a ella y yo le dije: ’A ver, espérate, te voy a decir una cosa. Primero que nada, quiero que sepas que el que se metió en mi relación fuiste tú’”, agregó.

¿Qué dijo Carlos Ponce sobre la infidelidad de Ximena Duque hacia Julián Gil?

De acuerdo con Gil, el romance entre Ximena y Ponce se dio cuando él y Duque seguían juntos, aunque ella le dijo a Ponce que ya no tenían una relación.

“Yo me entero que ella le había dicho eso: ‘Ella me dijo a mí que ustedes ya no estaban’. (Yo le contesté) ’Sí estábamos, aquí te muestro las evidencias’. Él no sabía”, agregó.

Aunque su relación no concluyó como él lo deseaba, Julián Gil contó que Carlos Ponce habría vivido una experiencia similar, ya que, según dijo, Ximena Duque también lo habría traicionado con otra persona.

“Pasa el tiempo, se dejan. Me entero yo después que se dejan por lo mismo porque ella le fue infiel a él. De alguna manera, no era un mujer para mí”, concluyó.

Aunque Ximena Duque no se ha pronunciado con respecto a su infidelidad a Julián Gil, lo que sí dejó claro es que la verdadera razón de su ruptura con Ponce no fue una tercera persona, sino la decisión de casarse, algo que, según ella, él no estaba dispuesto a hacer.



Así lo dijo Julián Gil: