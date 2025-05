Julian Gil expone malos tratos en una relación anterior que llegó a la violencia física: “Ella me pegó"

Julián Gil confesó que tuvo una relación de las más mediáticas y polémicas del mundo del espectáculo. Lo que comenzó como un romance terminó convertido en una prolongada y escandalosa disputa.

A lo largo de los años, Julián ha prtoagonizado enfrentamientos públicos, declaraciones cruzadas y acusaciones que afectaron seriamente su imagen ante los medios y el público. Ahora, Julián Gil reveló más detalles del lo que fue una polémica relación con una de sus ex.

Julián Gil / Captura de pantalla

Te puede interesar: Elizabeth Gutiérrez comparte primeras fotos de su regreso a la actuación junto a Julián Gil

¿Qué dijo Julián Gil sobre su mala experiencia con una de sus exparejas?

En el reciente capítulo de ‘Secretos de parejas’, Julián Gil sorprendió a Poncho de Nigris, Marcela Mistral, Bárbara de Regil y Fernando Shoenwald sobre la polémica relación que tuvo hace unos años.

En plena alberca, el actor señaló que la relación con una ex fue verdaderamente controversial. “Conoces a la persona cuando te divorcias, dicen ¿no?... Cuando nos peleamos, ella me pegó”, dijo Julián.

Ante el cuestionamiento de sus compañeros de reality sobre si los dos se lastimaron mutuamente, él respondió:

“No, no se agarraron. No. Me agarró. Me agarró. Me acuerdo que me tiró toda la ropa por una ventana ahí en Miami, y me agarró a golpes. Me rompió toda la camiseta. Eso terminó allí”, agregó.

Julián Gil expone a expareja / IG: @juliangil / @marjodsousa

No te pierdas: Julián Gil pide ayuda a Peso Pluma para reunirse con su hijo; lanza contundente mensaje a Marjorie de Sousa

¿Ex de Julián Gil lo chantajeó durante su relación?

Además, el actor acusó a su ex de intentar chantajearlo emocionalmente. Recordó que, en una ocasión ella le dijo: “Si tú te vas, voy a entender que nos estás abandonando”.

Finalmente, Gil criticó la falta de transparencia de su expareja sobre los motivos de su separación. Sin embargo, su pilar para seguir adelante ha sido Valeria, su actual esposa.

“Ella no va a decir la verdad. Llevo ocho años esperando que lo haga, y no ha tenido el valor”, mencionó.

“El bastón más importante que tengo hoy es Valeria. Ha sabido estar conmigo sin juzgarme. Y eso lo valoro profundamente”, dijo.

Julián Gil expone a expareja / IG: @juliangil / @marjodsousa

Mira: Valeria Marín revela detalles únicos de su boda con Julián Gil: “En vez de ramo, lancé un balón”

En redes sociales, estas declaraciones generaron miles de comentarios en alusión a lo que fue la relación polémica de Julián con una de sus ex.

Así lo dijo Julián Gil: