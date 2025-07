Luisito comunica confronta a mujer que lo llama “ridículo” mientras grababa un video y ella queda evidenciada

El influencer ‘Luisito comunica’ vivió un momento de alta tensión tras la marcha contra la gentrificación realizada en la Ciudad de México el pasado viernes 4 de julio. El también empresario acudió al lugar para documentar los daños tras la manifestación, sin imaginar que terminaría envuelto en una confrontación con los asistentes, incluyendo un altercado verbal con una mujer que lo increpó directamente en la vía pública.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido compartió un video donde muestra los destrozos que dejaron algunos manifestantes y reflexiona sobre las consecuencias económicas que enfrentan los comerciantes locales tras este tipo de protestas. Sin embargo, su presencia no fue bien recibida por todos.

Luisito Comunica responde a mujer que lo llamó “ridículo” y protagoniza acalorada discusión en la calle. / Captura de pantalla

‘Luisito comunica’ reacciona a destrozos en marcha contra gentrificación en la CDMX

Durante su recorrido, el youtuber ‘Luisito comunica’ expresó su desacuerdo con los actos vandálicos ocurridos durante la protesta, aunque dejó claro que entiende la raíz del problema de la gentrificación no apoya que se dañe a las franquicias o los locales pues realmente a quienes afectan es a los propios mexicanos que han invertido en esos negocios.

“Con los destrozos le quitaron trabajo a mexicanos porque es costoso recuperarse de los daños”, señaló. “Para poner cualquier franquicia aquí se necesita el dinero de un mexicano, como para que de la noche a la mañana lo destruyan”, agregó.

El influencer mencionó que está consciente del impacto de la gentrificación, pero recalcó que no respalda acciones que afecten a otros mexicanos.

‘Luisito comunica’ pelea con mujer que lo llama ridículo en la manifestación contra la gentrificación ¿Qué pasó?

En medio de su grabación, una mujer se acercó a ‘Luisito’ para confrontarlo. "¡Ridículo, pin... ridículo! ¿Sabes de qué vives? Eres el que está respaldando a los violadores (...) Todo esto es una lucha social de clases”, le gritó la mujer mientras él intentaba explicar su postura.

‘Luisito’ reaccionó sorprendido y la confrontó en pleno video: "¿Por qué ridículo? Eso qué tiene que ver. ¿Cuáles violadores? Creo tú lo estás llevando por otro lado. Aquí hablamos de gentrificación y ya lo llevas por cosas de las cuales no tengo ningún conocimiento”, respondió.

El momento más comentado llegó cuando el influencer notó que la mujer portaba una bolsa de marca española: “Te quejas del no apoyo a México y traes Bimba & Lola”, dijo Luisito, mientras personas al rededor escuchan el pleito, donde la mujer se quedaba sin argumentos.

“Quisiste llegar a ridiculizarme y te salió todo el tiro por la culata. Es hermoso”, dijo antes de cerrar el video.

Pese al enfrentamiento, ‘Luisito comunica’ decidió compartir el contenido en redes sociales, protegiendo la identidad de la mujer. “Invito a la audiencia a por favor NO buscar y NO acosar a la persona que se acercó a agredirme. He censurado su rostro para cuidar su identidad”, finalizó.

¿Qué le pasó a ‘Luisito comunica’ en la marcha contra la gentrificación en la CDMX?

El influencer ‘Luisito comunica’ fue agredido verbalmente durante la marcha contra la gentrificación que tuvo lugar en la Ciudad de México el pasado viernes 4 de julio, donde diferentes grupos de manifestantes expresaron su descontento.

Al acercarse a la multitud para grabar y entender mejor la manifestación, Luisito fue recibido con insultos por algunos asistentes. En un video compartido en su cuenta de Instagram, relató: “Esa fue una situación llena de adrenalina. Caminaba por la calle y me acerqué a una manifestación antigentrificación. Me metí de chismoso y en eso me gritan: ‘Chi— a tu madre. Eres parte del problema’, pero no entiendo. Yo también soy mexicano”.

