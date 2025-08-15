María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar sorprenden a fans con emotivo reencuentro: VIDEO

La bioserie de la vida de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito: Sin querer queriendo” que se estrenó el pasado mes de junio revivió la nostalgia entre el público. Recordando a uno de los programas más queridos de América Latina, “El chavo del 8", que se ha quedado en la memoria de muchos televidentes junto con sus entrañables personajes. Por ello, recientemente se volvió viral el reencuentro de María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar.

Los actores conocidos por interpretar a “la Chilindrina” y al “Señor barriga” se encontraron en Perú en la casa del actor Ernesto Pimentel. El encuentro generó gran emoción entre sus seguidores, quienes pudieron ver a ambos actores protagonizar dicho emotivo momento.

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se reencontraron y protagonizan video viral / Redes sociales

Mira: ¿Carlos Villagrán, Quico, planea reencuentro con excompañeros del Chavo del 8? “Yo no me junto con esa chusma”

Así fue encuentro de María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar

En el video que circula por redes sociales, María Antonieta de las Nieves aparece sentada en un comedor, mientas Édgar Vivar la sorprende. De inmediato, la actriz hace un gesto de gran emoción.

“Mi Gordito”, dice María Antonieta, mientras Edgar Vivar le da un tierno beso en la frente y la abraza con cariño.

“¿Dónde está tu hijo? Me dijeron que está en Lima”, le pregunta Vivar con una sonrisa. A lo que María Antonieta respondió que se encuentra visitando Machu Picchu, Cusco.

Además, el actor le preguntó por su salud, a lo que ella le confirma: “Sí, estoy bien”. “Qué bueno, bendito sea Dios”, respondió Edgar Vivar al respecto.

Mira: Rubén Aguirre reveló el mayor miedo del reparto de “El Chavo del 8" frente a Chespirito: Florinda Meza

¿Por qué Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves están en Perú?

Hace más de un mes, Édgar Vivar anunció en programas de televisión peruanos que participaría en las funciones del circo de “La chola chabuca”, donde se presentará hasta el 25 de agosto.

El actor manifestó sentirse afortunado de regresar a un país que siempre lo ha recibido con los brazos abiertos. “Tengo que dar gracias acá arriba por permitirme regresar a esta tierra que quiero tanto, donde tengo amigos... y cada vez que vengo, tengo más”, expresó durante su entrevista con América Noticias de Perú.

Por su parte, María Antonieta de las Nieves compartió en sus redes sociales que el pasado 25 de julio presentó su show para sus fans en el mismo país.

Ambos actores lograron un gran reconocimiento en varios países de América Latina gracias a El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, y hoy continúan vigentes entre sus seguidores.

Mira: María Antonieta de las Nieves revela que estuvo al borde de la muerte en las cascadas del Iguazú