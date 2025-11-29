Édgar Vivar envía emotivo mensaje para Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ por los 11 años de su muerte

A once años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, su legado continúa presente entre quienes trabajaron a su lado. Uno de ellos es Édgar Vivar, figura clave dentro del universo creado por el comediante, quien este 28 de noviembre compartió un mensaje especial en memoria del autor de programas que marcaron la televisión mexicana. La fecha no pasó desapercibida para los seguidores del también escritor, quienes año con año recuerdan el impacto que tuvieron producciones como el Chavo del 8, el Chapulín colorado y Chespirito.

Roberto Gómez Bolaños Chespirito

¿Qué mensaje le dedicó Édgar Vivar a “Chespirito” en su aniversario luctuoso?

Para conmemorar el aniversario número 11 del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, Édgar Vivar, de 76 años, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para compartir un mensaje breve, pero significativo. El comediante escribió:

“Han sido 11 años ya… Pero sigues presente en mi vida”. Édgar Vivar

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía en la que aparecen juntos durante las grabaciones de Los caquitos, uno de los programas que formaban parte del universo televisivo de Gómez Bolaños. En ese proyecto, emitido entre 1980 y 1995, dieron vida a el Chómpiras y Gordón Botija, también llamado El Botija, personajes que se convirtieron en referentes de la comedia mexicana.

Vivar complementó su publicación con palabras de gratitud hacia quien consideró una figura fundamental en su carrera. El actor escribió:

“Te admiro, te honro y te agradezco, al igual que millones, por las sonrisas”. Édgar Vivar

Te admiro, te honro y te agradezco, al igual que millones; por las sonrisas 🌷 pic.twitter.com/VahyGhp03U — Edgar Vivar (@varedg) November 28, 2025

¿Cuál fue la relación profesional entre Édgar Vivar y Roberto Gómez Bolaños?

La relación laboral entre Édgar Vivar y Roberto Gómez Bolaños se consolidó como una de las más representativas dentro de la comedia televisiva mexicana. Vivar inició su trayectoria profesional en el teatro y en 1964 egresó del Centro Universitario de Teatro. Sin embargo, fue en 1972 cuando su carrera tomó un nuevo rumbo tras integrarse al elenco de los programas de Gómez Bolaños.

Dentro del universo de Chespirito, Vivar interpretó personajes que rápidamente se volvieron parte de la cultura popular. En El Chavo del 8, dio vida a el Señor Barriga y posteriormente a Ñoño, dos figuras que se mantuvieron vigentes durante décadas en la televisión de México y otros países. También formó parte de El Chapulín Colorado y del programa Chespirito, donde participó de sketches que trascendieron generaciones.

Carlos Villagrán y 'Chespirito'

¿Cuándo comenzó Édgar Vivar su carrera como actor?

Édgar Vivar inició formalmente su preparación actoral en el teatro. Se formó en el Centro Universitario de Teatro, donde egresó en 1964. Su trabajo en los escenarios le permitió desarrollar una base sólida en interpretación, antes de dar el salto a la televisión.

Fue en 1972 cuando su camino se cruzó con el de Roberto Gómez Bolaños. Ese año comenzó a participar en el programa Chespirito, lo que representó su entrada al mundo de la televisión humorística. Su versatilidad como actor lo llevó a convertirse en una pieza indispensable dentro de las producciones de Gómez Bolaños.

Además de el Señor Barriga, Ñoño y el Botija, también destacó en proyectos de doblaje y cine, complementando una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento. Su participación en las producciones de Gómez Bolaños continúa siendo uno de los momentos más recordados de su carrera.

