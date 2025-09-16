Florinda Meza encuentra cartas póstumas de ‘Chespirito’, ¡presentía su muerte!

Atrévete a vivir es como se titula el documental sobre Florinda Meza que se estrenará a finales de septiembre. En él conoceremos más sobre la vida de la actriz, su infancia, carrera y el duelo por el deceso de su esposo, Roberto Gómez Bolaños (28 noviembre 2014). Se trata de una propuesta innovadora, ya que usó la Inteligencia Artificial para recrear algunos pasajes.

¿Cómo fue la infancia de Florinda Meza?

El productor Javy Domz nos comparte en primicia algunas fotos y detalles únicos de Florinda, así como de su relación con Roberto, y de las grabaciones.

“Se tocarán momentos sensibles de la niñez de Florinda, donde se revela que fue una niña muy maltratada por su propia familia. Tras la muerte de sus padres (Emilia García Valero y Héctor Meza Solano), siendo ella muy pequeña, se vio forzada a renunciar a su niñez para tomar el papel de mamá y papá de sus hermanos. Dice que fueron ‘niños apestados’ que tuvieron que andar de casa en casa”. Javi Domz

Te puede interesar: Paulina, hija de Roberto Gómez Bolaños, revela fotos inéditas de Chespirito y Graciela Fernández, ¡en familia!

Florinda Meza joven, IA, revista / Cortesía del productor

¿Cómo fue el matrimonio entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños?

Tras la terrible etapa que vivió la también productora, en su juventud llegó la esperanza, luz y alegría a su vida. En noviembre de 2004 consolidó su amor con Roberto Gómez Bolaños, tras vivir juntos por más de 27 años. Su matrimonio duró hasta el fallecimiento de él (28 de noviembre de 2014).

“Recuerda con mucha nostalgia su matrimonio. Tuvimos que detener la primera grabación, ya que a Florinda le ganó el sentimiento y estuvo a punto de quebrarse hasta las lágrimas”.

“En la serie cuenta que él murió en sus brazos, en su casa de Cancún. Para ella Roberto Gómez fue su amante, su mejor amigo y su esposo. Hay una Florinda Meza antes y después de perder a su gran amor. Ella define que fue el golpe más fuerte de su vida, incluso que dolió más que la pérdida de sus propios padres. Con Roberto Gómez estuvo 40 años”.

Lee: Revelan cuánto ganaba Chespirito en regalías por ‘El Chavo del 8’, ¡nadie cree la estratosférica cifra!

Florinda Meza, biografía, revista / Cortesía del productor

¿Qué dicen las cartas que Roberto Gómez Bolaños le escribió a Florinda Meza?

Florinda le reveló al productor que varios meses después del deceso del comediante encontró diversas cartas dejadas en varias partes de su casa. La actriz cree que Roberto ya tenía un presagio sobre su partida.

“Hasta el día de hoy, en su casa de Cancún sigue descubriendo muchas cartas escritas por Roberto. Algunas de ellas con poemas. Otras más son como cartas de despedida. Como si él supiera que ya no iban a estar juntos, que la muerte los separaría. En ellas se leen cosas como: ‘No me olvides, voy a estar contigo, estaré cerca’”.

Lee: La Chilindrina rompe el silencio y confirma el engaño de Chespirito a su esposa Graaciela con Florinda Meza

Florinda Meza llamó defectos a los hijos de Roberto Gómez Bolaños / Captura de pantalla Youtube

¿Cómo es Florinda Meza fuera de cámaras?

Durante el rodaje del documental en la casa de Cancún, donde habitaron como pareja, se vivieron situaciones paranaormales. “Se grabó en diversos lugares de la casa. Uno de los primeros fue el estudio de ‘Chespirito’. Fue bonito porque sabíamos que él nos acompañaba de alguna forma. Se sentía su energía. Era como si nos viera mientras se rodaba. Antes de grabar, Florinda se persignaba para pedirle permiso y que nos fuera muy bien. Ella es muy creyente de Dios”.

Ante cámaras vemos a una Florinda seria y en momentos conmovida por la ausencia de su marido. Javy Domz confiesa que no todo es formalidad y que Florinda es más divertida de lo que se piensa. “Es una mujer muy perfeccionista. Le metió mano en todo momento al documental. Da consejos. Es un genio. Fuera de cámaras es alburera, te hace reír a carcajadas. Le gustan mucho los chistes y está en todo al mismo tiempo”.

Lee: ¿Florinda Meza le hizo brujería al elenco de ‘El Chavo del 8'? Esto dice Mhoni Vidente: “Hubo algo oscuro”

Florinda Meza también llamó “maletas” a los hijos de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’ / IG: @florindamezach1

¿Cuándo se estrenará el documental Atrévete a vivir de Florinda Meza?

En un inicio, se dijo que el documental se estrenaría a finales de agosto, pero hubo un contratiempo que cambió los planes.

“Contábamos con una versión terminada, pero se tuvo que regrabar y agregar material nuevo. Verán 100 fotos inéditas de Florinda. Algunas se las comparto en exclusiva. Sucedió que filtraron algunas de ellas, no sabemos si fue la competencia (refiriéndose a la miniserie Chespirito: Sin querer queriendo) o alguna de las plataformas donde ofrecimos el material”. Javi Domz

Lee: Así Chespirito defendió su postura ante Florinda Meza y dejó en shock: “Machista no, machito sí”

Javi Domz y Florinda Meza / Cortesía del productor

¿Qué opina el productor Javi Domz sobre las críticas a Florinda Meza?

Finalmente, sobre las críticas que la actriz ha recibido debido a lo que se vio en la miniserie, nos dijo: “Le tiene sin cuidado lo que diga la gente, pero le preocupa el legado de su esposo, porque ya no se puede defender. La mayoría de las cosas que se dijeron de ellos son mentira. Considera que ahí les perdieron el respeto. Gracias a esas mentiras, hoy las redes son lastimosas y le dicen cosas que no se merece. Fueron décadas de trabajo de ambos para que todo se cayera por la avaricia de ciertas personas. Florinda está contenta de que la gente vea su verdad y sobre todo lo que hizo ‘Chespirito’ a su lado. La bioserie de él hizo todo lo contrario”.

Lee: Rubén Aguirre reveló el mayor miedo del reparto de “El Chavo del 8" frente a Chespirito: Florinda Meza

Florinda Meza, serie Chespirito, revista / Cortesía del productor

¿Quién es Javi Domz, productor del documental de Florinda Meza?

Javy Domz, también conocido como JeyB

Fue concursante de La voz México (2022), en el equipo de Joss Favela.

Participó en más de 8 programas de televisión, en CDMX y Mexicali , algunos producidos por él. También en más de 12 emisiones de radio.

, algunos producidos por él. También en más de 12 emisiones de radio. Hizo colaboraciones musicales con artistas como Lucía Méndez y Pedro Rivera.

Fue colaborador en el camioncito de Hoy.

Tuvo un programa de streaming con Cynthia Klitbo titulado La tertulia de la Klitbo.

Ha sido imagen de varias marcas.

Tiene una agencia de talentos desde 2016, donde trabaja con artistas reconocidos e impulsa a talentos emergentes.

Te puede interesar: Final de la bioserie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ divide opiniones y arremeten contra Florinda Meza

¿Cómo se conocieron Florinda Meza y Chespirito?

Se conocieron a inicios de los años 70, cuando él la contrató para el programa Chespirito

Se dice que cuando comenzaron a trabajar juntos, y durante varios años, él la cortejó con flores, poemas y detalles, a pesar de que ella estaba comprometida con Enrique Segoviano, director de cámaras de los programas, y ‘Chespirito’ estaba casado con Graciela Fernández

De 1979 a 1989 estelarizó 5 películas de Roberto: El chanfle 1 y 2, Don ratón y don ratero, Charrito y Música de viento.

En 1976, durante un viaje a Chile, inició formalmente su relación. Sin embargo, el matrimonio entre Graciela y Roberto concluyó en 1989, tras 2 décadas juntos .

. La unión entre Florinda y ‘Chespirito’ se oficializó hasta 2004, cuando decidieron casarse. Previo a la boda, vivieron juntos más de 27 años.

Tras la muerte de ‘Chespirito’, ella se ha dedicado a preservar y defender su legado.

Mira: Florinda Meza: Así condicionó a Chespirito ¿para que dejara a su esposa?: “Quiero ser la mujer, no una más”

Florinda Meza y Chespirito / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Florinda Meza?

Nació el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas.

En 1970 conoció a Roberto Gómez Bolaños

En 1973, con la serie El chavo del 8, logró consagrar su carrera interpretando a “doña Florinda”.

Un año después debutó en la telenovela Mundo de juguete y participó en el melodrama La tierra.

De 1979 a 1989 realizó películas al lado de Roberto Gómez Bolaños.

En 2019, tras más de 20 años alejada de la actuación, hizo una aparición especial en la película Dulce familia.

Mira: ¿Cuánto ganaba Florinda Meza en El Chavo del 8? La actriz revela la cifra exacta de su ganancia por capítulo.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.