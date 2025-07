¿Cuánto ganaba Florinda Meza en El Chavo del 8? La actriz revela la cifra exacta de su ganancia por capítulo.

Desde que se estrenó la polémica serie Chespirito, ‘Sin querer queriendo’, no ha habido día en que el nombre de Florinda Meza no esté en boca de todos. Las redes sociales están que arden y no por una nueva actuación, sino por los secretos y polémicas que se han destapado en torno a su vida personal y su relación con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

Cuando pensábamos que ya lo sabíamos todo sobre El Chavo del 8, sus personajes y la vida detrás de cámaras, la biopic vino a prender la mecha. Lo curioso es que mientras muchos se centran en los amoríos, otros se han ido directo al grano: ¿Cuánto dinero ganaban los actores decuno de los programas más exitosos de México? Y, para algunos, más importante aún: ¿Cuánto ganó Doña Florinda, uno de los personajes clave? Aquí te lo contamos lo que se sabe.

Capítulos más funables del Chavo del 8 / Capturas de pantalla

¿Cuánto ganaba Florinda Meza, Doña Florinda, en ‘El Chavo del 8'?

Aunque muchos pensarían que por haber sido parte del elenco principal y esposa del creador del programa, Florinda Meza nadaba en millones de dolares, la realidad es mucho menos glamorosa de lo que imaginábamos. La propia actriz reveló recientemente que los rumores sobre su supuesta fortuna de 20 millones de dólares son totalmente falsos.

En entrevista para Sale el Sol, Meza fue tajante:

“Yo nunca llegué a ganar ni siquiera 50 mil pesos por capítulo, lo más que gané por un capítulo fue 10 mil 500... y eso ya muy al final. Pero pesos, ¿eh? Si nos hubieran pagado 10 mil dólares por capítulo, sería millonaria”.

Esta cantidad, para muchos en redes sociales pareció ser poca en contraste a los récords de audiencia que tenía el programa en México y otros países de Latinoamérica.

Florinda Meza y Roberto Gomez Bolaños / Archivo

¿Por qué se habla tanto de Florinda Meza tras la serie de Chespirito?

Desde que salió al aire la serie producida por Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, las aguas no se han calmado para Florinda. En el programa se abordan aspectos íntimos de la relación entre el creador del Chavo y la actriz, incluyendo el supuesto distanciamiento con sus hijos y la primera esposa del comediante, Graciela Fernández.

Además, recientemente “La Chilindrina” (María Antonieta de las Nieves) publicó en redes una foto inédita de Graciela con Chespirito, que muchos interpretaron como una indirecta para Meza. Esto desató una ola de especulaciones, acusaciones y memes que han revivido hasta viejas entrevistas donde Florinda “cachetea” a Chespirito durante una videollamada .

Pese a todo, la actriz de 76 años decidió responder usando una de las frases más icónicas de El Chavo:

“La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”.

Florinda Meza / Redes sociales

¿Quién ganaba más en el elenco de El Chavo del 8?

Aunque no todos los actores han hablado abiertamente de sus sueldos, se sabe que la distribución económica dentro del elenco no era equitativa . Algunos, como Carlos Villagrán (Quico), se alejaron del programa en parte por diferencias económicas con Gómez Bolaños. Rubén Aguirre (El Profesor Jirafales) también mencionó en su momento que los sueldos no reflejaban la magnitud del fenómeno televisivo.

En ese contexto, lo dicho por Florinda Meza cobra más relevancia: no era actriz solista, también colaboraba como guionista y productora, pero su sueldo seguía sin ser el de una estrella internacional. Años después, mientras los derechos del programa seguían generando millones, muchos de los actores solo tenían el recuerdo y nada más.

Florinda Meza y Rosita Bouchot / Redes sociales

¿Qué valor tendría hoy el sueldo de Florinda Meza?

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En redes sociales, algunos usuarios comenzaron a hacer conversiones del dinero que ganó Florinda Meza en los años 70, usando herramientas que convierten el valor del dinero en el tiempo, considerando la inflación y las recesiones económicas que se han dado al paso de los años.

Uno de los ejemplos más compartidos señala que 10,700 pesos mexicanos en 1978 equivaldrían a más de 39 millones de pesos en 2025. Esta cifra salió de una de esas calculadoras de valor histórico que circulan por Internet. Entonces, en esa herramienta en línea, si tomamos como referencia que Florinda Meza ganaba 10,500 pesos por capítulo, eso equivaldría a unos 38.5 millones de pesos actuales por episodio.

Pero ojo, este cálculo es solo una conversión referencial. Obviamente, ese dinero no se mantuvo, ni se conservó con ese valor.

