Florinda Meza maltrataba a ‘Chespirito’, aseguran: “Le apagaba cigarros en el cuerpo”

Una nueva y escandalosa polémica envuelve la memoria de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, luego de que el periodista argentino Javier Ceriani revelara impactantes detalles sobre su relación con Florinda Meza durante sus últimos años de vida.

Los señalamientos incluyen desde supuestos maltratos físicos hasta presuntos castigos humillantes, lo que ha reavivado el debate en torno a la figura de la actriz que interpretó a Doña Florinda.

Estas fuertes declaraciones fueron emitidas en el más reciente episodio del canal de YouTube del periodista, en el que aseguró haber obtenido la información por medio de una fuente cercana al entorno de la familia del comediante. Hasta el momento, Florinda Meza no ha ofrecido declaraciones sobre lo dicho, pero el escándalo ya está circulando con fuerza en redes sociales.

Florinda Meza y ‘Chespirito’ / Redes sociales

Mira: Nieta de Roberto Gómez Bolaños dice qué piensa de Florinda Meza, luego que la actriz llamó “defecto” a su familia

¿Qué dijo exactamente Javier Ceriani sobre el presunto maltrato de Florinda Meza y Chespirito?

Durante su programa, Ceriani relató una serie de episodios perturbadores que supuestamente ocurrieron cuando Roberto Gómez Bolaños ya se encontraba en un estado frágil de salud. Según el periodista, Chespirito continuaba fumando en secreto, a pesar de las severas complicaciones respiratorias y cardíacas que sufría. Supuestamente, Florinda Meza, al descubrirlo, reaccionaba con extrema dureza:

"¿Quieren saber lo cruel? ¿Quieren conocer las supuestas torturas físicas que doña Florinda habría ejercido sobre el cuerpo de Roberto? Roberto, ya muy enfermo, no dejaba de fumar. No quería dejarlo. Lo hacía a escondidas de doña Florinda. Y ella, doña Florinda Meza, al descubrirlo, le apagaba el cigarrillo… ¡en el cuerpo de Roberto Gómez Bolaños! Más precisamente, lo castigaba diciéndole: “A ver si vuelves a fumar.” Así, doña Florinda le apagaba el cigarro en las axilas, en los sobacos, para que no lo notaran sus hijos. Las llagas quedaban ocultas… pero alguien vio las quemaduras. Y hoy lo estás escuchando aquí, en exclusivísima: fue en las axilas y en la ingle, en ambos lados, donde podían verse paspaduras, ronchas, enrojecimiento de la piel… heridas que podían disimularse”, aseguró Ceriani.

Además, agregó que también habría utilizado una “manita de rascador” para golpearlo. Este testimonio, aún no confirmado por otras fuentes, ha generado indignación y tristeza entre los fanáticos del creador de El Chapulín Colorado.

Javier Ceriani “Pero además, con esa manita con la que él se rascaba, doña Florinda le daba sus “apesirito”. Y todo esto no ocurría en el vecindario del Chavo del 8, sino en la mansión de este matrimonio. Roberto no está para contarlo, porque ya está bajo tierra. Pero esta señora tiene que explicar de qué forma trataba o maltrataba a nuestro querido Chespirito.”

Lee: “¡No soy Florinda Meza!”: Brenda Bezares explota contra las comparaciones y defiende su matrimonio con Mario

¿Cómo fueron los últimos años de vida de Chespirito?

Roberto Gómez Bolaños vivió sus últimos años en su casa de Cancún, Quintana Roo, donde falleció el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, debido a complicaciones respiratorias. Durante ese tiempo, Meza fue su principal acompañante, pero también su figura más polémica. De hecho, tras su muerte, la actriz ha sido señalada en varias ocasiones por presuntamente mantener un control estricto sobre el legado del actor y por su trato hacia la familia de este.

Los señalamientos de Ceriani vuelven a poner bajo la lupa la etapa final de la vida de Ribeto Gómez Bolaños.

Al momento, Ceriani no ha exhibido pruebas de lo que dijo. Por ello, guarda la calidad de rumor.

Florinda Meza / Redes sociales

Mira: Actriz de ‘El Chavo del 8’ cree que fue despedida por ignorar los coqueteos de ‘Chespirito’: “Me trabé toda”

¿Florinda Meza ya respondió a los señalamientos de supuesto maltrato físico a Chespirito?

Hasta el momento, ni Florinda Meza ni representantes cercanos han emitido algún mensaje o comunicado en respuesta a las declaraciones de Ceriani. Sin embargo, en años anteriores, la actriz ha salido en defensa de su relación con Roberto Gómez Bolaños, asegurando que siempre estuvo a su lado con amor y entrega.