¿Por qué Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ se pelearon? La verdad detrás de su rivalidad

El estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la serie que narra la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños, ha resurgido viejas dudas sobre el afamado productor, entre ellas, su distanciamiento con Carlos Villagrán ‘Kiko’.

‘Chespirito’ y Villagrán trabajaron juntos en ‘El Chavo del 8’ y, al menos en pantalla, parecían ser buenos amigos. No obstante, tras bambalinas, las cosas eras distintas.

Tan solo el primer episodio de la serie producida por Roberto Gómez Fernández, hijo de Bolaños, deja ver que “Marcos Barragán”, nombre que le pusieron al personaje de ‘Quico’ para evitar problemas legales, tenía una relación bastante tensa con su padre.

Juan Lecanda es ‘Quico’ en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ / Redes sociales

Échale ojo: Carlos Villagrán destapó romance con Florinda Meza cuando trabajaban con Chespirito; ¿hubo celos? VIDEO

¿Cómo se conocieron Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’?

Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ se conocieron en la década de los 70. En aquel entonces, Carlos trabajaba como periodista y aspiraba ser actor.

Rubén Aguirre, también conocido como ‘el profesor Jirafales’, quien era gran amigo de Villagrán, lo recomendó para trabajar en los sketches del programa ‘Chespirito’. Roberto le dio una oportunidad y posteriormente le pidió que interpretara a ‘Quico’ en ‘El Chavo del ocho’.

Según lo dicho por el propio Villagrán, aunque el personaje de ‘Quico’ fue una creación de Roberto, él también aportó ideas, tal como lo fue que tuviera cachetes inflados, algo que se convirtió en el sello característico del papel.

Si bien por muchos años trabajaron bien, con el tiempo, se fueron distanciando y, en algún punto, Carlos decidió abandonar el programa y comenzar a trabajar en Venezuela.

No te pierdas: ‘Chespirito: Sin querer queriendo': Actor que da vida a ‘Quico’ revela cómo fue interpretarlo; VIDEO

Carlos Villagrán y ‘Chespirito’ / Redes sociales

¿Qué pasó entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’?

Su distanciamiento se dio, principalmente, por temas relacionados con los derechos de autor del personaje ‘Quico’. Carlos Villagrán afirmaba que él había participado en la creación del personaje, por lo que merecía un mayor reconocimiento. También aseguraba que ‘Chespirito’ tenía un gran ego y no le gustaba que otro brillara más que él.

En tanto que Roberto sostenía que, si bien Carlos aportó ideas, el concepto era suyo, generando un conflicto de intereses. Por cierto, estos mismos fueron los argumentos que llevaron al distanciamiento entre Chespirito y María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’, cuyo distanciamiento duró hasta la muerte de Gómez Bolaños.

Debido a esto, en 1978, Villagrán dejó el programa de ‘El chavo del ocho’ y se mudó a Venezuela, donde siguió usando el nombre de su entrañable personaje, pero con un ligero cambio; en lugar de ‘Quico’, usó ‘Kiko’.

Si bien el cambio era sutil, le permitió seguir interpretando su rol, sin temor a que Roberto lo pudiera demandar. La salida de Villagrán del programa causó un gran impacto, tanto así que, luego de esto, el show solo se transmitió por unos meses más, ya que, con el tiempo, Ramón Valdés (Don Ramón) también se retiró y empezó a trabajar con Villagrán.

Roberto y Carlos no se volvieron a ver hasta el año 2000, en un homenaje organizado por Televisa para conmemorar la trayectoria de ‘Chespirito’. En aquel entonces, hubo una aparente reconciliación y, en entrevistas posteriores, Villagrán se ha dicho muy agradecido con su fallecido colega por la oportunidad que le dio en su momento.

“Yo no tengo nada personal contra Roberto. Siempre estaré agradecido porque me dio la oportunidad de estar en ‘El Chavo del 8’. Nos dimos un abrazo y nos perdonamos. Fue un momento muy bonito”, manifestó.

Carlos Villagrán y ‘Chespirito’ / Redes sociales

¿Qué dijo Carlos Villagrán sobre la serie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Recientemente, Carlos Villagrán fue cuestionado sobre la serie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ y el hecho de que, aparentemente, lo pintarán como el “villano”.

Ante esto, el actor sostuvo que se dirán “muchas mentiras” en el proyecto, pero confía en que la gente sepa discernir entre lo falso y la realidad. La celebridad se dijo tan tranquilo que no planea ejercer alguna acción legal.

“Yo sé que se van a decir muchas mentiras. No sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños que ya murió y no puede defenderse. Si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo”, resaltó.

Mira: ‘Chespirito: Sin querer queriendo': Hijo de Chespirito evita hablar de Florinda Meza previo al estreno; VIDEO