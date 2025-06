‘Chespirito: Sin querer queriendo': Actor que da vida a ‘Quico’ revela cómo fue interpretarlo; VIDEO

La nueva bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ se estrena el jueves 5 de junio, y su reparto ya está más que listo para vivir esta experiencia junto al público que finalmente verá volver a personajes tan entrañables y queridos como ‘el Chavo del 8', ‘don Ramón’, ‘la Chilindrina’, o el ‘profesor Jirafales’.

Algunos de sus actores ya han compartido sus experiencias en la preparación de los personajes, como es el caso de Pablo Cruz Guerrero, actor que interpreta a ‘Chespirito’ y que confesó a TVNotas que no se veía con el personaje al principio. Sin embargo, han habido otros que recién con el próximo estreno de la serie se están animando a compartir su vivencia.

Este es el caso de Juan Lecanda, quien le dará vida a ‘Quico’, un personaje icónico y clave en el mito del universo de ‘Chespirito’. El actor reveló la complejidad de su proceso para preparar al personaje, pues no pudo conocer a Carlos Villagrán. ¿Qué dijo?

Protagonista de ‘Chespirito Sin querer queriendo’ se defiende de las críticas a su estatura / Redes sociales

Te puede interesar: ‘Chespirito: Sin querer queriendo': Hijo de Chespirito evita hablar de Florinda Meza previo al estreno; VIDEO

¿Quién es ‘Quico’ en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Uno de los puntos clave a la hora de sacar a flote ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ ha sido su elenco, conformado por rostros que más allá de ser conocidos, prometen traer a la vida a los personajes más queridos de ‘La vecindad del Chavo’, pues cada uno de ellos se preparó de manera que aportaran la esencia de lo visto hace 50 años.

Juan Lecanda es el actor que estará detrás de ‘Quico’. En el último encuentro con la prensa por el estreno de la bioserie, reveló cómo fue para él interpretar uno de los personajes más queridos de la televisión:

“Increíble, una gran responsabilidad tratar de hacer justicia a este gran personaje que tocó corazones de todo latinoamérica, de todo hispanoamérica, de un proyecto que se hizo hace 50 años; entonces una gran responsabilidad. (Estoy) muy contento y muy orgulloso con mi trabajo”, confesó Lecanda.

Juan también aseguró que la dedicación al proyecto fue muy grande, pues según él “nunca nadie se relajó”, pues todos estuvieron con mucho compromiso y en cada nivel dieron lo mejor. También admitió que no ha visto nada del resultado final, por lo que también está expectante.

Juan Lecanda es ‘Quico’ en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ / Redes sociales

No te pierdas: ¿Quién es la sucesora de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, en la serie de Chespirito? ¿Le gustó?

¿Cuál fue el reto de interpretar a ‘Quico’ en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ para Juan Lecanda?

Sobre la tarea de interpretar a ‘Quico’ en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, Juan Lecanda admitió que fue complicado, pues no había mucho material más allá de la propia serie original.

Cabe destacar que en el caso del personaje de Carlos Villagrán, quien fue ‘Quico’ en ‘El chavo del 8', al igual que con el personaje de Florinda Meza, su nombre sufrió algunos cambios, pues en la bioserie se llama ‘Marcos Barragán’, todo con el fin de evitar conflictos legales con Villagrán.

Por este motivo, el intérprete de ‘Como novio de pueblo’, no conoció al actor original de ‘Quico’, así que tuvo que trabajar por su cuenta: “Lo que tuve que hacer fue literal ver los capítulos de ‘El chavo del 8', ver a ‘Quico’, y la parte de ‘Marcos Barragán’, yo con mi creatividad, con mi imaginación, traté de llenar esos espacios para construir todo el personaje y que se pudiera proyectar esta dualidad de ‘Quico’ por un lado, y ‘Marcos Barragán’ por otro.

Finalmente, Juan Lecanda declaró que no está cerrado a conocer a Carlos Villagrán para saber su opinión sobre su interpretación, pero admitió que no es algo que desee con ansias. Sin embargo, reconoció su admiración por el actor: “Obviamente lo admiro mucho como actor. Tiene un legado impresionante; a mí me parecía el actor más talentoso de toda ‘la vecindad’, por su corporalidad. Se me hace un artista de primer nivel”.

Échale un ojo: Actor que será al señor Barriga en la bioserie Chespirito, ‘Sin querer queriendo’ tuvo traumático accidente

¿Quién es Juan Lecanda, actor de ‘Quico’ en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Juan Lecanda es un actor mexicano graduado de la carrera de Comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Desde muy pequeño se interesó por la actuación, lo que en 2011 le llevó a estudiar en la New York Film Academy, de la cual se graduó en 2015.

Lecanda hizo su debut televisivo en ‘Platanito show’ donde apareció junto al comediante Platanito, y también contó con apariciones en producciones como ‘La familia P. Luche’ de Eugenio Derbez, ‘Despierta en América’ de Univisión, o ‘Como dice el dicho’.

Actualmente mantiene una presencia activa en su cuenta de tiktok en la que sube videos de imitaciones de otros personajes o actores como Robert De Niro, Al Pacino, Adam Sandler, entre otros. Por otro lado, forma parte de ‘Cotorreando la noticia’ de ADN40.

En su cuenta de Instagram compartió el primer avance de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ con el que reveló su emoción por el proyecto y lo mucho que se preparó para el mismo: “Llevo desde Noviembre de 2021 estudiando, analizando, respirando y entrando en este personaje. Gracias Quico por enseñarme a descubrir cosas increíbles y por llevarme como profesional a otro nivel de actor”, compartió Juan Lecanda.