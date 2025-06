‘Chespirito: Sin querer queriendo': Hijo de Chespirito evita hablar de Florinda Meza previo al estreno; VIDEO

Con el estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ en puerta, el reparto, junto al hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, ofreció una conferencia de prensa en la que revelaron detalles sobre la realización de la serie.

El hijo del comediante fue cuestionado del acercamiento que tuvo con Florinda Meza, viuda de su padre, para llegar a un acuerdo respecto a la bioserie. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Ya dio su permiso Florinda? Te contamos.

¿De qué trata la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

El 2 de junio Roberto Gómez Fernández ofreció un encuentro con la prensa por el estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, bioserie de la que es creador y con la que busca rendir homenaje a su padre, Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

Gómez Fernández habló sobre la experiencia que tuvo al enfrentarse al legado de su padre tanto en lo profesional, como en lo personal, pues incluso señaló que resultó terapéutico para él tener ese acercamiento a la vida del comediante:

“Yo me acuerdo que les decía en las juntas: ‘Me estoy ahorrando el psicólogo. Son sesiones fantásticas’. Porque sí, de hecho salían muchas cosas. Porque había que contar su forma de crecer, su desarrollo profesional, su vida personal; lo que hizo muy bien, lo que hizo más o menos, y lo que hizo mal. Entonces ahí había encuentros interesantes”, confesó Roberto.

¿Qué pasó entre Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, y Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños?

Respecto al reparto de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ y los personajes que aparecerán a la serie, preguntaron por la ausencia en el programa de ‘doña Florinda’. Sin embargo, Gómez Fernández aclaró la situación: “El personaje de ‘doña Florinda está en la serie. Lo interpreta Bárbara López”, señaló el productor.

No obstante, en un momento otra reportera cuestionó al hijo de ‘Chespirito’, sobre las negociaciones con Florinda Meza para el uso de su personaje y toda la controversia que hubo de por medio, por lo que Roberto respondió tajante:

“Eso es algo que aquí no puedo, bueno, en ningún lado puedo comentar; no nada más de ella, sino de ninguno de los compañeros. De ese tema no voy a hablar nada. Es un tema importante para mí en muchos sentidos, que ya le dedicaremos su tiempo”, sentenció Gómez Fernández.

Esta producción ha generado controversia al mostrar aspectos íntimos de la vida de Roberto Gómez Bolaños, incluyendo supuestas infidelidades y el inicio de su relación con Florinda Meza mientras aún estaba casado con Graciela Fernández Pierre, madre de Roberto Gómez Fernández. Esto ha reavivado viejas tensiones, ya que Florinda ha sido señalada durante años como “la tercera en discordia”.

Florinda Meza había iniciado acciones legales para reclamar los derechos literarios, de imagen y biográficos de Chespirito. Esto incluye su participación como coautora del programa y el uso del nombre de Roberto Gómez Bolaños. La disputa se intensificó cuando Roberto Gómez Fernández firmó un contrato con una productora para realizar la bioserie sin incluir a Meza en las negociaciones. Después se supo que habrían negociado algo porque Florinda Meza aseguró que no estaba demandando pero que no podrían usar ni su nombre ni su historia en la bioserie.

Florinda, quien cayó en una profunda depresión tras la muerte de Chespirito en 2014, ha decidido ahora defender sus derechos, tras años de distanciamiento con los hijos del comediante. Según fuentes cercanas, los hijos de Chespirito nunca aceptaron a Florinda, y tras su muerte, retiraron objetos valiosos de la casa que compartía con él, lo que agravó aún más la relación.

¿Por qué el personaje de Florinda Meza se llama diferente en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

La razón por la que Florinda Meza, ‘doña Florinda’ se llama diferente en la nueva bioserie, puede ser la misma por la que el hijo de Chespirito evade hablar la viuda de su padre, y es que hay una situación legal de derechos de autor detrás.

Cuando Roberto Gómez Bolaños murió, en su testamento dejó el 50% de los derechos de autor de su obra a Florinda en calidad de curadora responsable de su obra; el 45% le correspondió a su hijo Roberto Gómez Fernández, y el 5% restante a la hermana de este. Sin embargo, Meza declaró que cuando el proyecto de la bioserie se planteó, ella no fue consultada.

Este hecho desató rumores de demanda que pronto fueron desmentidos por la actriz, aunque eso sí, estableció una condición respecto al uso de su nombre e historia:

“No pueden usar ni mi historia, ni mi vida, ni mi nombre libremente. No estoy demandando. Nunca hubiera querido ni quiero estar en conflicto con los hijos del amor de mi vida. Lo que se está haciendo es otra cosa, que no es demandar”, declaró Florinda Meza.

¿Qué opina Florinda Meza sobre ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Hace tan sólo unos días, en entrevista para ‘Sale el sol’, Florinda Meza compartió su reacción a ‘Chespirito: Sin querer queriendo’. Si bien aseguró que no estaba contenta, también admitió que le interesa ver el resultado final para poder dar una opinión, pues el avance no le dice mucho.

Respecto a la interpretación de Pablo Cruz como Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, declaró que necesita vez más para saber si tiene el “tipo de persona"; pero reconoció que es más alto de lo que Gómez Bolaños era.

Finalmente, la intérprete de ‘doña Florinda’, señaló que no hay personajes malos o buenos, sino humanos, con sus virtudes y defectos: “Si esto es anunciado como biografía, que es como lo han anunciado, pues tiene personas”, concluyó Florinda Meza.

