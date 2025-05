Este actor será Chespirito en la nueva bioserie ‘Sin querer queriendo': “No me veía con el personaje”

En junio llega, a HBO Max, la serie ‘Chespirito’, “Sin querer queriendo” donde se hará un recorrido por la vida de Roberto Gómez Bolaños. El actor que dará vida al entrañable ‘Chespirito’ es Pablo Cruz Guerrero, con quien TVNotas pudo hablar. Nos contó que esta serie marcará un antes y un después.

Chespirito / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas

¿Cómo nació la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Pablo Cruz nos confesó que ha estado muy cerca de los hijos de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, autor y productor, tanto con Roberto como con Paulina: “Es un gran proyecto, porque además de hablar de un gran artista que cautivó a propios y extraños durante décadas, lo hizo su familia. El productor es Roberto Gómez Fernández y estamos hablando de su papá, lo que representó para él y para su familia, y cuál era la diferencia entre el hombre, el artista, el padre y todas sus versiones, por así decirlo. Fue un trabajo bien complejo. Creíamos que lo sabíamos todo, por lo que se ha visto o publicado, pero esta serie va más allá de eso. Espero que conecte con la audiencia, que es para quien trabajamos”.

Pablo Cruz, actor que le da vida a Chespirito en la bioserie reveló lo retos de interpretarlo / Fotos: Liliana Carpio

¿Cómo fue escogido el actor Pablo Cruz para ser Chespirito en la bioserie ‘Sin querer queriendo’?

“Cuando me llegó el casting, la verdad no me veía con el personaje, pero para nada. Lo fui preparando y fui pasando los filtros, porque la verdad fue un camino largo el tema de la audición. Cuando ya me dijeron que me había quedado, sí me entró un poco de miedo, pero ya en set se fue”.

Hacer un personaje de una persona tan popular y que sus hijos estuvieran ahí fue algo complejo, pero al final le dejó un buen sabor de boca: “Me sorprendí por la gran apertura de la familia de Roberto. Ellos siempre marcaron el tono. Estaban dispuestos a que jugáramos como me imagino él jugó con su equipo de actores y de producción de ‘la vecindad’. Ellos sabían cómo era el juego. La verdad es que nos pasaron esas emociones que ellos revivieron en el set, al ver los diálogos y el trabajo realizado”.

Pablo Cruz comparte créditos con artistas como Bárbara López, Arturo Barba, Miguel Islas, Andrea Noli, entre otros / Fotos: Liliana Carpio, revista TVNotas

¿Cuáles fueron los retos de interpretar a Chespirito en la bioserie de HBO Max?

“Cuando entré por primera vez en el set de ‘la vecindad’ había familiares de Roberto y estaban todos muy emotivos. Eso se contagió. Sí hubo una adaptación física. Bajé de peso y tenía que estar rasurándome casi a diario, porque Roberto era lampiño, y yo soy súper velludo. Entonces me tenía que estar quitando todo el pelo en brazos, piernas, pecho y donde más se viera. ¡Harto rastrillo! (ríe)”.

De la serie destaca: “La parte de la inteligencia. Era un hombre brillante. Él tenía un gran don para jugar con las palabras. Espero que algo de eso se me haya pegado”, concluyó.

Pablo Cruz hizo cambios en su aspecto personal / Fotos: Liliana Carpio, Archivo TVNotas

¿Quién es Pablo Cruz Guerrero, actor que interpreta a Chespirito en la bioserie?