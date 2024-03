‘La chilindrina’ anuncia su retiro de los escenarios y Edgar Vivar habla sobre la bioserie de ‘Chespirito’

Hace algunos días, se dieron a conocer las primeras imágenes oficiales de Sin querer queriendo, la serie que retratará la vida de Roberto Gómez Bolaños, creador de las series El chavo del ocho y El chapulín colorado.

El proyecto estuvo a cargo de Roberto Gómez Fernández, hijo del famoso productor, y será emitida por la plataforma de streaming Max (antes HBO Max). Aunque la serie ha creado muchas expectativas, podría verse afectada por Florinda Meza.

De acuerdo con Ventaneando, la viuda de Gómez Bolaños estaría planeando interponer una demanda en contra de Gómez Fernández y el servicio de streaming por usar la imagen del fallecido sin su autorización.

En medio de todo esto, Edgar Vivar, quien fue asesor de la bioserie y también encarnó a 'Ñoño’ en El chavo del ocho, dio su contundente opinión sobre el posible proceso legal de la famosa actriz.

Primeras imágenes de la filmación de la bioserie de Chespirito, "Sin querer queriendo" en el puerto de Acapulco.

El irónico actor estaría cumpliendo hoy 21 de febrero, 95 años. pic.twitter.com/Cxcg5uZ8uv — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) February 21, 2024

Edgar Vivar habla de la posible demanda de Florinda Meza

A través de un encuentro con los medios, el actor mencionó que no sabe nada acerca de este asunto. Sin embargo, considera que la empresa podría tratar de “incluirla” en el proyecto, pues fue una parte muy importante en la vida del occiso.

“No creo que sea esa la intención, la realidad no he visto yo cómo están. Les hablo con toda la franqueza, no sé cómo les ha tocado. No se puede dejar de lado que es una parte muy importante en la vida de Roberto, y es una parte muy importante dentro del programa, entonces eso no se puede modificar” Edgar Vivar

Asimismo, relató que, hasta donde sabe, Florinda no está molesta con él por haber ayudado en la creación de ‘Sin querer queriendo': “No, no, no me ha dicho”, expresó.

Para finalizar con la conversación, mencionó que hará un cameo en la producción: “Voy a interpretar Agustín P. Delgado, un director de cine que fue el que bautizó a Roberto Gómez Bolaños como Chespirito”, dijo

La Chilindrina anuncia su retiro de los escenarios

Mientras que la polémica por la serie de Roberto Gómez Bolaños se desarrolla, María Antonieta de las Nieves, actriz que le dio vida al personaje de ‘la Chilindrina’ en ‘El chavo del ocho’, anunció su retiro de los escenarios.

Recientemente, la celebridad reconoció que no desea “dar lástima” frente a su público y prefiere retirarse con la vitalidad que siempre la caracterizó.

“Sí y te voy a decir por qué; espero que sea una gira larga, bastante extensa. Entonces, si tengo 74 años ¿Cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente, entonces Los huevos de mi madre, sí va a ser lo último, porque así quisiera seguir haciendo la Chilindrina, no lo iba a ser con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y las de coreografías”, expresó.

