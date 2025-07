¿Chespirito se disparó en la vida real? Así fue el accidente que muestra la bioserie ‘Sin querer queriendo’

La bioserie “Chespirito: Sin querer queriendo” no solo ha reavivado la nostalgia de millones de fans, sino que también ha abierto la puerta a los pasajes más oscuros, extraños y dolorosos en la vida del comediante mexicano más querido de todos los tiempos.

En el capítulo seis, los guionistas dejaron caer una bomba: una escena escalofriante en la que el propio Chespirito termina herido. El dramatismo de la escena dejó helados a los espectadores, muchos de los cuales se preguntaron de inmediato: ¿Esto fue verdad o un recurso para generar morbo?

Te puede interesar: Florinda Meza: Filtran foto de su presunto verdadero rostro, ¿antes de las cirugías?

Qué pasó en el nuevo capítulo de la serie, ‘Sin querer queriendo’ / Especial

¿Roberto Gómez Bolaños se disparó en la mano en la vida real?

¡Sí pasó! Y no, no fue ficción. Aunque parezca inverosímil, el mismísimo Chespirito sufrió un accidente con un arma de utilería mientras grababa. La pistola, cargada con balas de salva, le provocó una fuerte herida en la mano izquierda cuando intentaba ensayar una escena. Y aunque el arma no contenía proyectiles reales, la explosión le dejó una secuela física de por vida.

Según se detalla en su autobiografía, tras el accidente fue llevado de urgencia al Hospital de la Marina, muy cerca de Televisa San Ángel. El incidente fue tan aparatoso que muchos en el set creyeron que se trataba de una broma más de las que solía hacer. Pero no. La sangre era real. El dolor también.

Lo más impactante es que este evento quedó registrado en video, aunque nunca se transmitió. Fue uno de esos materiales que quedaron guardados en los archivos de la televisión, convertidos en “lost media” para los fans que hoy, gracias a la serie, reviven ese momento.

Te puede interesar: ‘Chespirito: Sin querer queriendo': ¿Qué pasó en el capítulo 6 de la serie? Reconocimiento y principio del fin

Carlos Villagrán y ‘Chespirito’ / Redes sociales

¿Qué consecuencias dejó el accidente con un arma de utilería para Chespirito?

La herida no solo fue dolorosa, sino que le costó movilidad y sensibilidad en los dedos índice y medio de su mano izquierda . Esto, para alguien que escribía a máquina todos los días, fue una sentencia tremenda. Durante meses, Gómez Bolaños tuvo que dejar de usar su preciada máquina de escribir, una herramienta que era casi una extensión de su cuerpo.

Incluso dejó por un tiempo otra de sus pasiones: tocar la guitarra. Fue necesaria una larga rehabilitación con sesiones de fisioterapia para que pudiera recuperar algo de movilidad. Aunque logró volver a escribir, la cicatriz nunca se borró por completo , ni en su piel ni en su memoria.

Este accidente marcó un antes y un después. Mientras su carrera pública brillaba con fuerza, su salud comenzaba a mostrar señales de desgaste, algo que ni su carisma ni su humor pudieron ocultar por mucho tiempo .

Te puede interesar: Sobrino de ‘Don Ramón’ arremete contra Florinda Meza; “Debería ir a un psiquiatra”

Qué pasó en el nuevo capítulo de la serie, ‘Sin querer queriendo’ / Especial

¿Por qué se incluyó la escena del accidente con un arma de utilería en la bioserie de Chespirito en “Sin querer queriendo”?

La serie no vino a santificar al ídolo. Vino a humanizarlo. Y el disparo accidental fue una metáfora perfecta de los golpes que recibió, a veces desde el mundo exterior, pero muchas otras, desde adentro. El episodio seis de “Sin querer queriendo” retrata no solo el accidente, sino también la tensión con su elenco, los problemas con su primera esposa Graciela Fernández, y los primeros roces amorosos con Florinda Meza. Todo esto en el punto más alto de su fama. En otras palabras: éxito por fuera, caos por dentro .

La producción de HBO Max ha optado por no maquillar ni suavizar los momentos difíciles. Por eso, mostrar a un Chespirito ensangrentado, vulnerable y roto , le da al espectador una dimensión que va más allá del personaje: la del hombre común que también sufrió, dudó y cayó.

Te puede interesar: Chespirito, sin querer queriendo: Capítulo 6 exhibe la fractura del matrimonio de Roberto y cómo la Chilindrina lo manda a volar

Familia de Capulina lanza aclaración tras retratar a Capulina hullimando a ‘Chespirito’ en su bioserie. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó el público al ver esta escena en ‘Sin querer queriendo’?

Las redes sociales se encendieron con teorías, memes y mucho asombro. Muchos fanáticos de generaciones recientes ni siquiera sabían que ese accidente había ocurrido. “Yo pensaba que era pura ficción”, “No lo puedo creer, pobre Chespirito”, y “¿En serio se disparó? Qué fuerte”, fueron solo algunos de los comentarios más recurrentes en X (antes Twitter) y TikTok.

La escena fue catalogada como una de las más crudas y emotivas de toda la serie, marcando un giro total en la narrativa, que hasta ese momento había tenido un tono más nostálgico y alegre. Este capítulo no solo expone el accidente, sino que también abre la puerta a los capítulos más oscuros que vendrán: la decadencia de su carrera, las batallas legales por los derechos de sus personajes, y su vida sentimental en la madurez.

Te puede interesar: ¿Florinda Meza cuidaba o maltrataba a ‘Chespirito’? Redes reviven otro video que la deja en evidencia | VIDEO