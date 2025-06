¿Carlos Villagrán demandará por la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?: “Se van a decir mentiras”

El estreno del primer capítulo de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, serie que narra la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños, ha causado mucha controversia, siendo la reacción de Carlos Villagrán ‘Kiko’ una de las más esperadas.

Y es que, si bien el nombre de Carlos Villagrán fue cambiado para evitar problemas legales en el proyecto producido por Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, se sabe que sí se usó a su personaje ‘Quico’ para hacer referencia a él.

En el primer episodio, se muestra que Roberto y “Marcos Barragán” (nombre utilizado para representar a ‘Quico’) tenían una relación bastante tensa. Incluso, al final del capítulo, se da a entender que “Marcos” quería “dejar” a ‘Chespirito’.

¿Qué dijo Carlos Villagrán ‘Kiko’ sobre el estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

En un reciente encuentro con la prensa, Carlos Villagrán ‘Kiko’ reconoció no haber visto el primer episodio de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, pero le “desea de todo corazón que le vaya muy bien”.

Cuando un reportero le comentó que lo estaban haciendo ver como “el villano”, el actor simplemente mencionó que confía en el criterio de la gente para saber diferenciar la mentira de la realidad.

“Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños que ya murió y no puede defenderse. Si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo”, manifestó.

Incluso, dijo no tener nada en contra de Juan Lecada, actor que lo personifica en la serie, señalando que solo está haciendo su trabajo: “No tengo que darle consejo a nadie, al contrario, hay que respetarlo y que él haga la parte que tiene que hacer”, indicó.

¿Carlos Villagrán ‘Kiko’ demandará por serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Sobre la posibilidad de emprender acciones legales, Carlos Villagrán ‘Kiko’ dijo que no planea demandar por la serie, reiterando que confía en que la gente sabrá cuál es la verdad de la historia.

Carlos Villagrán ‘Kiko’ “Confío mucho en la gente. Se van a dar cuenta si dicen alguna mentira, pero no voy a reclamar ni decir nada”.

Para finalizar, contó que ya no mantiene contacto con sus compañeros de elenco. También se dijo muy satisfecho de todo lo que logró desde que inició su carrera como actor.

“No hay mucha relación, ya no me junto con esa chusma... No, perdón. No hay relación ni para bien ni para mal; a veces yo estoy en Houston, La Chilindrina en Brasil, Ñoño en Guatemala. Yo sé lo que hice en mi vida”, concluyó.

Hasta el momento, Roberto Gómez Fernández no se ha pronunciado ante los comentarios de Carlos Villagrán. No obstante, en su momento, dijo estar preparado para cualquier tipo de polémica que pudiera provocar la serie.

¿Cuándo se estrena el siguiente capítulo de ‘Sin querer queriendo’?

El primer capítulo de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ se estrenó el pasado 5 de junio, a través de la plataforma de streaming MAX. Cada jueves estará disponible un nuevo episodio en la app.

Por lo tanto, el segundo episodio de la serie se lanzará el próximo jueves 12 de junio. Se tiene contemplado que serán un total de ocho capítulos. Se desconoce si habrá una segunda temporada.

