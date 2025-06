Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito': Así surgió la historia de amor que desató el escándalo

Gracias al estreno de la serie biográfica ‘Chespirito: sin querer queriendo’, millones de seguidores han vuelto a sumergirse en el universo humorístico de Roberto Gómez Bolaños, reviviendo no solo su genialidad artística, sino también las controversias que marcaron su vida personal.

Una de las más comentadas es, sin duda, su relación con Florinda Meza, con quien inició un romance cuando aún estaba casado con su primera esposa y madre de sus seis hijos, Graciela Fernández.

Pero, ¿cómo comenzó esta historia de amor que trascendió los sets de grabación? ¿Qué fue lo que realmente los unió más allá de los personajes que interpretaban? En las siguientes líneas te contamos cómo nació su vínculo sentimental, los desafíos que enfrentaron y por qué su relación ha sido objeto de tantos comentarios dentro y fuera del mundo del espectáculo.

Aunque su amor se consolidó con el paso del tiempo, surgió en un escenario complicado: él era un hombre casado; ella tenía un compromiso sentimental, y ambos formaban parte del mismo entorno laboral televisivo.

¿Cómo se conocieron Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’?

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, Chespirito se conocieron a principios de los años setenta, cuando ella ingresó como actriz a los programas de Chespirito. Según contó Meza, él la eligió para el elenco sin siquiera conocerla: “Él me vio a mí, despeinada, sin maquillaje… y le dijo: ‘Esa’”.

Según declaraciones de Florinda Meza, durante cinco años, ‘Chespirito’ la cortejó con flores, poemas y detalles constantes. Incluso cuando ella estaba comprometida con otro hombre —Enrique Segoviano, el director de los programas de Gómez Bolaños—, él no cesó en su intento de conquistarla. A pesar de que Gómez Bolaños aún estaba casado con Graciela Fernández, su primera esposa, su insistencia provocó algo inesperado en Meza.

Florinda Meza revela cómo se enamoró de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, pese a estar comprometida y él, casado

En una entrevista con el programa ‘No lo cuentes’ en 2014, Meza explicó cómo fue cayendo rendida ante las atenciones de Chespirito, pero veía complicada su posible relación.

“No solo es mi jefe, es un hombre que está casado, con seis hijos y una esposa. Yo lo veía como coqueto. Andaba con todas. Yo entre las condiciones que puse le dije: ‘Yo no quiero ser una mujer más’. Pero a veces salía de la clase de baile, él se las ingeniaba para buscarme. Luego, dejó de buscarme y sentí algo raro. Empecé a extrañar a Roberto y ya después me dijo: ‘¿Qué te pasa?’ y yo le dije muy molesta: ‘¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué ya no me das la flor?’”, relató Meza a ‘No lo cuentes’.

El momento clave ocurrió durante una gira en Chile, donde compartieron una conversación muy personal. Él confesó sentirse infeliz en su matrimonio, y entonces ella, en un gesto impulsivo, le dijo:

“Si quieres besar a alguien, bésame a mí”.

El beso ocurrió el 12 de octubre de 1976 y marcó el inicio formal de su historia de amor.

El matrimonio entre Graciela Fernández y Chespirito terminó en 1989, después de más de dos décadas juntos. Aunque la relación con Meza ya era conocida en el medio, él no oficializó su unión con ella sino hasta 2004, cuando finalmente se casaron después de haber convivido juntos por más de 27 años.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños: ¿Cómo enfrentaron las críticas por su relación?

La relación no estuvo exenta de escándalo. Él seguía casado y ella había sido pareja de Carlos Villagrán (“Quico”), lo cual causó tensiones en el set. La prensa fue implacable con Meza, quien fue señalada como oportunista.

“Él se separó a los pocos meses. Fui muy criticada por la prensa. Yo era la ‘roba maridos’ y todos juraban que yo era trepadora, porque él era 20 años mayor que yo. Todos pensaban que lo hacía por el aspecto económico. Dijimos: ‘hagamos oídos sordos’ y así seguimos” Florinda Meza

Incluso reconoció que en un inicio se llevaba bien con Graciela, la esposa de ‘Chespirito':

“Antes de que no éramos nada, yo me llevaba muy bien con su esposa. De hecho, cuando lo veía con otras hasta lo sancionaba. Lo hacía porque él tenía una buena familia. La verdad, al principio fue difícil. No pretendía que me quisiera, solo que me aceptaran y que me respetaran”, agregó.

¿Por qué ‘Chespirito’ y Florinda Meza no tuvieron hijos?

Aunque estuvieron juntos por más de tres décadas, no tuvieron hijos. La razón fue médica y consensuada.

“Cuando llegó a mi vida él, ya se había hecho la vasectomía. Estuve de acuerdo. Después de dos años de vivir juntos, cuando aún podía deshacerse, se lo propuse, pero él me explicó por qué no convenía, porque sería un futuro conflictivo para un posible hijo. Yo estuve de acuerdo. Respeté su negativa”, declaró Meza.

Finalmente, la pareja se casó el 19 de noviembre de 2004 y permaneció unida hasta el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños el 28 de noviembre de 2014.

En la bioserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, Bárbara López da vida al personaje de Florinda Meza y Paulina Davila interpreta a Graciela, primera esposa de Roberto Gómez Bolaños.

