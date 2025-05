Actor que será al señor Barriga en la bioserie Chespirito, ‘Sin querer queriendo’ tuvo traumático accidente

En 2020, Eugenio Bartilotti cayó desde un segundo piso cuando trataba de abrir una ventana para que entrara un gatito que cuidaba. Hoy, tras una larga recuperación está más activo que nunca.

Contó a TVNotas que ha hecho importantes series, aunque no dio muchos detalles porque los contratos de exclusividad no se lo permiten. Recientemente, en las redes sociales de Max se reveló que interpretará al personaje del ‘señor Barriga’ en la bioserie de ‘Chespirito’.

“Estoy muy contento. Trabajé en un par de series de las cuales aún no puedo hablar. Una es para Netflix y la otra para Max. El de Max es un muy buen proyecto. El mundo entero se va a emocionar. Nos van a ver en posters en todos lados. No soy el protagonista, pero sí es un personaje importante. No puedo decir con qué otros actores voy, porque sabrán de qué se trata”.

Eugenio Bartilotti le dará vida al señor Barriga en la serie de chespirito / Redes sociales del actor y Archivo TVNotas

¿Qué le pasó al actor que es el señor Barriga en la bioserie ‘Chespirito: sin querere queriendo’?

Sobre su accidente nos dijo: “Me caí de una altura considerable. Me rompí costillas, rodilla, cadera y hombro. No tuve tantas operaciones, pero me sucedió justo empezando la pandemia. Por lo menos me aventé 2 años desaparecido. Después ya me pude operar. Estuve un año en cama, no en drama pero sí de ‘todo muy tranquilo’”.

“En ese tiempo me puse a escribir. Conocí aun par de amigos maravillosos. Empecé a crear historias. Hice una película y una serie. En esas estamos, aún no se estrenan, pero todo muy bien”.

“Me operaron de la cadera porque la tenía hecha pedazos. Me tuvieron que poner una prótesis. Me operó un doctor muy fregón, porque me puso una inyección para dormirme de la cintura para abajo y no sentí nada. No quise anestesia general. Me la eché en vivo. Es raro escuchar que te están serruchando, porque cortan hueso. Martillaban y todo. Preferí anestesia local porque me choca que metan cosas a mi cuerpo”.

“No me mató el accidente, pero casi me muero con el coctel de medicinas que me recetaron. En cuanto las tomé, mi reacción fue muy fuerte. Me intoxiqué, me puse mal de la garganta y me salieron ronchas. Así que dije: ‘Ni una pastilla más’. Me la aventé así todo el proceso. El tiempo lo cura todo”.

Eugenio se ha burlado de su propio accidente / Redes sociales del autor y Archivo TVNotas

¿Qué lección le dejó al actor Eugenio Bartilotti el accidente que tuvo?

“Agradezco a Eduardo Santamarina, Mayrín Villanueva, Arturo Barba. Ellos hicieron una recaudación para apoyarme. Luis Gerardo Méndez, Fer Castillo, Raúl Méndez, Lalo España, todos ellos me apoyaron. Fue increíble. Sí tenía seguro, pero el problema es que todo era covid. Era el momento más fuerte de la pandemia. Todo el mundo estaba encerrado. Las carreteras y aeropuertos cerrados. He librado muchas y la actitud siempre a tope, nunca me tiré al drama”.

“Lo que aprendí de esa experiencia fue: Dejar que los gatitos resuelvan solos. Le quise abrir la ventana para que entrara. No se podía, pero luego se abrió por completo y me fui para abajo. Lo estaba tratando de rescatar, pero caímos. Me movía la cola mientras yo estaba tirado, inmóvil. Era un gato que me habían encargado.

“Tuve muchos ángeles. Mucha gente habló para preguntar por mí. Por la pandemia no estaba en un momento como para quejarme”, finalizó.

¿Quién es Eugenio Bartilotti?

Estudió en el CEA de Televisa. Participó en ‘Plaza Sésamo’, donde hizo el workshop del muppet ‘Abelardo’ de 1995 a 2004.

Ha trabajado en telenovelas como ‘Clap, el lugar de tus sueños’, ‘Yo amo a Juan Querenón’, ‘Agujetas de color de rosa’, ‘Te juro que te amo’ y ‘Ni contigo ni sin ti’.

Se ha especializado en el doblaje.

Actuó en las series ‘El señor de los cielos’

En cine hizo: ‘Mi maestra se comió a mi amigo’, ‘ El baile de los 41'

El físico de Eugenio fue ideal para el personaje / Redes sociales y Archivo TVNotas

Lo que se ha dicho de la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo': trama, estreno, reparto

Bartilotti no quiso dar detalles, pero Max ya reveló quién será parte del elenco: