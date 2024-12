Edgar Vivar se sincera sobre su cambio físico: “Las consecuencias del sobrepeso las padecí"

Edgar Vivar, reconocido actor, comediante y médico mexicano, conocido principalmente por su participación en ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín colorado’, confesó los delicados problemas de salud que ha enfrentado por su sobrepeso.

Recordemos que Vivar inició su carrera artística en el teatro, pero en la televisión encontró su mayor reconocimiento al integrarse al elenco de Roberto Gómez Bolaños en los años 70 del siglo pasado.

Edgar Vivar habla de su delicado estado de salud por su peso / IG: @varedg

Sus personajes más icónicos fueron:

‘ El señor Barriga’ , propietario de la vecindad en ‘El Chavo del 8’, famoso por cobrar la renta y su frase “¡Págueme la renta!”.

, propietario de la vecindad en ‘El Chavo del 8’, famoso por cobrar la renta y su frase “¡Págueme la renta!”. ‘ Ñoño’ : Hijo del señor Barriga, conocido por su ternura y frases infantiles.

: Hijo del señor Barriga, conocido por su ternura y frases infantiles. Botija: En ‘Los caquitos’, pareja de ‘Chómpiras’ (interpretado por Gómez Bolaños), con un carácter bonachón.

No obstante, no todo en su vida ha sido color de rosa, dado que tuvo que bajar muchísimos kilos para seguir con vida.

¿Qué le pasó a Edgar Vivar?

Hace varios años, Édgar Vivar enfrentó problemas relacionados con su peso, lo que lo llevó a someterse a tratamientos médicos.

A través de una entrevista con Matilde Obregón, Edgar Vivar habló como nunca de su carrera artística, tal como su participación y relación amistosa con los integrantes del programa ‘El chavo del 8’. No obstante, causó revuelo al revelar las diversas complicaciones de salud que ha tenido. Incluso, ha llegado a estar hospitalizado y en terapia intensiva.

“Yo he pagado por adelantado, Matilde, he estado cuatro veces en terapia intensiva. Tengo un filtro en la vena cava y lo que se acumule esta semana, pero he sobrevivido”, comentó el actor.

“Yo tuve sobrepeso desde muy temprana edad. Padecí del bullying... Las consecuencias del sobrepeso las padecí. Llegó un momento en mi vida en el que llegué a pesar muchísimo. Llegué a pesar 169 kilos cuando estuve en España. Bajé 100 kilos”.

Edgar Vivar tuvo que someterse a un bypass gástrico para bajar de peso

No obstante, platicó a las cámaras que tuvo que someterse a una cirugía para poder bajar de peso y no poner en riesgo su vida.

“Hice un tratamiento de cirugía, el bypass gástrico. Fue muy curioso… Yo ya tenía obesidad mórbida, con las consecuencias del sobrepeso, terribles. Gracias a Dios, aquí estoy, pero si tú no resuelves tu problema con la comida, el estómago es un órgano que se vuelve a hacer grande. Y ya no te pueden volver a operar”, concluyó.

Al momento, el histrión no ha tenido nuevos problemas de salud. Incluso, se ha mostrado muy activo en sus redes sociales por su trabajo en el teatro y en la famosa serie ‘Vecinos’.

