El actor que interpreta al ‘profesor Jirafales’ habló de Rubén Aguirre: “Encontré a un hombre bondadoso”

En junio estrena la bioserie: ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, en HBO Max, que contará la vida de Roberto Gómez Bolaños y de sus colaboradores. Arturo Barba da vida a Rubén Aguirre, conocido por su personaje en ‘El chavo del 8', ‘el profesor Jirafales’. En TVNotas platicamos con él y esto es lo que nos contó del querido maestro de la serie.

Arturo Barba le dará vida al ‘profesor Jirafales’ / Fotos: Liliana Carpio y Archivo TVNotas

¿Cómo fue la experiencia de grabar la bioserie, ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

En TVNotas hablamos con Arturo Barba y nos contó cómo se siente con este proyecto. “No sabía que ‘Chespirito', los personajes y actores que estuvieron en la serie fueron ídolos en Brasil, Colombia y muchos países más. Tuvimos la fortuna de trabajar con material audiovisual de esa época. En verdad no daba crédito de las multitudes que movían y de lo que provocaban. Este tipo de ídolos ya no se dan tan fácilmente hoy en día. Por lo menos en Latinoamérica. Esto gracias a la globalización de las plataformas. Tener la oportunidad de encarnar a este personaje es algo maravilloso”.

La bioserie ‘Chespirito’ llegará en junio a Max / Fotos: Liliana Carpio, Revista TVNotas

¿Qué descubrió en la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, Arturo Barba acerca de Rubén Aguirre, el profesor Jirafales, a quien interpreta?

“La gente está muy casada con el personaje, pero nuestros personajes son esos actores. Muchos no conocen muy bien lo que pasaba detrás de cámara en la vida de Rubén Aguirre, que interpretó al ‘profesor Jirafales’. Va más allá de lo que todos vimos en pantalla: Es conocer al ser humano y su interacción con ‘Chespirito'".

“Hay cosas muy bellas que no sabía de él, como lo buen hombre que era, muy perspicaz en su trabajo y que siempre estaba para los demás. Pude leer su autobiografía y me encantó. Quiero que quede claro: Este es un proyecto de ficción. No pretendemos hacer una calca de la vida de estos actores”.

Rubén Aguirre falleció en 2016, pero su personaje del ‘profesor Jirafales’ dejó huella / Fotos: Liliana Carpio y Archivo TVNotas

“No pude tener contacto con algún familiar directo de Rubén, pero sí pude hablar con Edgar Vivar, de quien soy amigo desde hace muchos años. También compartí con María Antonieta, porque hicieron unos caminos muy bonitos. Fue muy emotivo estar ahí y vivir el momento. Descubrí que en la vida real era tal y como lo veíamos en la pantalla como ‘profesor Jirafales’. Era todo un caballero. Educado. Siempre se vistió de traje. Fue buen amigo y compañero”.

María Antonieta de las nieves y Edgar Vivar orientaron a Arturo Barba para construir su personaje / Fotos: Liliana Carpio y Archivo TVNotas

¿Cómo fue ser el ‘profesor Jirafales para Arturo Barba en la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

“Tengo fotos increíbles que me tomé como el profesor en la vecindad. Fue muy emocionante vivir eso. En mi caso, no me hicieron gran cambio, porque también soy alto y delgado, como lo era él en aquellos años. Ya con maquillaje y caracterización, en verdad que se lucieron con esa parte, porque somos idénticos. Espero que a la gente le guste. Sé que habrá hate, porque es un personaje muy icónico, pero es un homenaje que le hacen los hijos de Roberto a su padre. Eso no cualquiera lo puede hacer”, concluyó Barba acerca del entrañable profesor Jirafales de la serie de Chespirito.

¿Quién es Arturo Barba?



Nacido en la CDMX, inició su trayectoria en 1998 en la telenovela ‘Una luz en el camino’. Después vinieron: ‘El niño que vino del mar’, ‘María Belén’ y ‘Rubí'.

Con la telenovela ‘Para volver a amar’, despuntó y emigró a Telemundo, para realizar proyectos como ‘Señora Acero’ y ‘El señor de los cielos’.

Participó en las series: ‘Luis Miguel, la serie’, en 2018. Después, para Netflix, realizó proyectos como ‘Control z’ y ‘Oscuro deseo’.

En cine ha participado en: ‘Zurdo’, ‘Efectos secundarios’, ‘Qué pena tu vida’ y ‘El mesero’, por mencionar algunas.

Recientemente lo vimos en los melodramas ‘Los ricos también lloran’ y ‘La historia de Juana’