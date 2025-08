Carlos Villagrán lanza comentario polémico contra Doña Florinda en pleno show: “Cada que se duerme, la velan”

La serie Chespirito: Sin querer queriendo, hizo más visibles los roces entre distintos personajes fuera de la pantalla. Florinda Meza y Carlos Villagrán son dos personalidades que han mostrado su inconformidad el uno del otro en diferentes ocasiones. Durante una reciente función del espectáculo “Kiko y el mega circus”, el actor Carlos Villagrán, conocido mundialmente por su papel como Quico en la icónica serie ‘El chavo del 8', generó revuelo al lanzar un comentario sarcástico y directo contra Doña Florinda, personaje interpretado por Florinda Meza.

Florinda Meza y Doña Florinda / Canva

¿Qué dijo Carlos Villagrán sobre Doña Florinda, interpretada por Florinda Meza, durante su show en vivo?

Durante el show, Villagrán apareció con el tradicional vestuario de Kiko e hizo una reflexión sobre el elenco original del programa que marcó a generaciones. “Ya nada más quedamos cuatro. La Chilindrina, Kiko, Ñoño y Doña Florinda”, comentó en escena.

Sin embargo, lo que comenzó como un momento de nostalgia, pronto se transformó en controversia. Al notar algunas reacciones del público, el actor remató con una frase que encendió aún más los ánimos:

“Estuvo muy bien eso, ojalá que le llegue a las orejas a la vieja roñosa... Lo que pasa es que Doña Florinda cada que se duerme, la velan”. Carlos Villagrán

El comentario, cargado de sarcasmo, fue recibido con risas por algunos asistentes, mientras que otros lo consideraron una falta de respeto hacia Florinda Meza, quien interpreta al personaje. La frase, más allá del tono cómico habitual del personaje, fue percibida como un ataque personal y violento, reavivando tensiones pasadas entre los exmiembros del elenco.

En su momento, Carlos Villagrán aseguró que tuvo un romance con Florinda Meza / Facebook: Florinda Meza y Carlos Villagrán

¿Carlos Villagrán y Florinda Meza tuvieron un noviazgo?

Esta no es la primera vez que Villagrán se refiere públicamente a Florinda Meza en tono crítico. Durante entrevistas relacionadas con su gira de espectáculos en Latinoamérica, ha evitado mostrar afecto o cercanía con la actriz. Al ser cuestionado sobre su relación con Meza, respondió escuetamente: “Yo era huérfano, así”, en referencia a su personaje, reforzando el distanciamiento entre ambos.

En otras ocasiones, Villagrán ha hablado más directamente sobre la relación que habrían mantenido en el pasado. Según ha declarado, nunca fue un noviazgo formal, sino una serie de encuentros casuales:

“No fue ni noviazgo, fue una cosa así que sucedió... Me invitaba a su casa, me pedía que la llevara a lugares... Yo creo que por eso no quiere hablar ella”, expresó en una entrevista previa.

Estos comentarios sugieren que existió un vínculo personal antes de que Meza iniciara su relación con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación entre Villagrán y Meza ha quedado completamente rota, sin señales de reconciliación. Mientras Villagrán lanza indirectas refiriéndose al personaje que interpretaba en ‘El chvo del 8', Meza ha optado por el silencio, sin emitir declaraciones al respecto.

Florinda Meza y Carlos Villagrán / Redes sociales

¿La serie Chespirito: Sin querer queriendo tendrá segunda temporada?

Un familiar allegado a Roberto Gómez Fernández y Paulina, hijos de Chespirito, confirmó a TVNotas que ya se encuentran en preparativos para una segunda temporada de la serie Chespirito: Sin querer queriendo.

De acuerdo a nuestra fuente, la nueva entrega abordará nuevos aspectos de la vida del creador del Chavo del 8, aunque evitarán enfocarse en su relación con Florinda Meza. Aunque muchos momentos del libro “Sin querer queriendo” quedaron fuera de la primera temporada (originalmente planeada para 20 capítulos y reducida a 8), en esta segunda parte los productores se enfocarán más en la creación de los personajes icónicos, los conflictos laborales y los fracasos poco conocidos de Bolaños.

