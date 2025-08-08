Paulina, hija de Roberto Gómez Bolaños, revela fotos inéditas de Chespirito y Graciela Fernández, ¡en familia!

A pocas semanas de que la serie “Chespirito: sin querer queriendo” llegó a su fin, Paulina Gómez Fernández, hija de Roberto Gómez Bolaños, sorprendió a los seguidores del comediante al compartir en redes sociales un fragmento de video y fotografías nunca antes vistas de sus padres. El material muestra momentos íntimos de Roberto junto a Graciela Fernández, su primera esposa y madre de sus seis hijos, en una etapa poco conocida de su vida.

Las publicaciones han provocado una ola de mensajes de admiración hacia Graciela, quien fue un apoyo constante para Gómez Bolaños mucho antes de que alcanzara el reconocimiento mundial con sus personajes icónicos.

Graciela Fernández exesposa de Chespirito murió en las sombras / Redes sociales

¿Quién fue Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito y madre de sus seis hijos?

Graciela Fernández fue esposa de Roberto Gómez Bolaños, se casaron en 1968 y tuvieron seis hijos: Cecilia, Marcela, Paulina, Roberto, Teresa y Graciela. Durante los primeros años de matrimonio, Graciela acompañó a Chespirito en su desarrollo profesional, apoyándolo antes de que alcanzara la fama con sus programas de televisión.

Aunque se mantuvo alejada de los reflectores, quienes la conocieron han destacado que fue un pilar fundamental para el comediante en esos años. Su historia ha tomado relevancia gracias a la serie “Chespirito: sin querer queriendo”, producida por dos de sus hijos, que permitió mostrar una parte de su vida familiar que antes permanecía fuera del dominio público.

Graciela Fernández se divorció de Chespirito en 1989, tras 23 años de casados cuando el comediante inicio una relación con Florinda Meza, quien posteriormente se convertiría en su segunda esposa. Graciela murió el 26 de agosto de 2013.

Graciela Fernández / Redes sociales

¿Qué recuerdos inéditos compartió Paulina Gómez Fernández sobre sus padres?

A través de sus redes sociales, Paulina publicó un fragmento de un viejo video protagonizado por Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández. Junto a las imágenes, escribió: “Jueves de seguimos extrañando ‘Chespirito: sin querer queriendo’. Esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá habló de este viaje y encontré esta película” .

Además, compartió tres fotografías de sus padres que describieron como “fotitos borrosas… recuerdos vivos”, en las que se aprecia a la pareja sonriente y cómplice. Estas publicaciones han recibido comentarios de admiradores de todo el mundo, agradeciendo que la familia comparta momentos tan personales y solicitando que se sigan revelando más archivos de esa época.

Fotos de Paola Gómez Fernandes de Chespirito y Graciela Fernández / Instagram

