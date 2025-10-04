Florinda Meza habla del hate a Ángela Aguilar y de su propia experiencia y la defiende: “Es buena y noble”

La actriz Florinda Meza se pronunció sobre la ola de críticas que ha enfrentado Ángela Aguilar durante más de un año, principalmente por su relación con Christian Nodal. En declaraciones recientes, la artista expresó su apoyo a la joven cantante. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos.

Un video de Ángela Aguilar del 2020 causó revuelo después de que diera la predicción de su en ese entonces futuro / Captura de pantalla

¿Por qué Florinda Meza compara su historia con la de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La actriz Florinda Meza comparó directamente su experiencia con la de Ángela Aguilar, señalando que el acoso y las críticas que ella vivió durante su relación con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” guardan similitudes con la situación actual de la cantante. Meza destacó la presión que generan las redes sociales y cómo, en ocasiones, se crea una narrativa falsa alrededor de la vida personal de los artistas.

“Pobrecita, y no porque la comparan. Para empezar es muy bonita y yo ya soy una vieja, pero era una joven bella a su edad. Ojalá que por su juventud no caiga en ese juego, porque no es la gente la que piensa así, es un pequeño mundillo que maneja las redes y hace creer cosas que no existen” Florinda Meza

Asimismo, la actriz hizo hincapié en la diferencia de edad entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, y demostró que esa distancia debería ser un factor para actuar con responsabilidad y madurez dentro de la relación. Meza subrayó que, pese a las críticas externas, ambos tienen derecho a vivir su vida sin ser objeto de ataques injustificados, y llamó a reconocer que muchas veces los rumores se construyen desde intereses ajenos y no reflejan la realidad.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿Qué revela Florinda Meza sobre su documental “Atrévete a vivir”?

Florinda Meza también aprovechó la oportunidad de hablar de su documental Atrévete a vivir, escrito, producido y dirigido por Javi Domz, Omar Uribe y Bety León, que se estrenará el 9 de octubre en Prime Video. La producción aborda su trayectoria artística y personal, incluyendo su amor con Chespirito, sus primeros pasos en la actuación y cómo ha vivido después de la pérdida de su gran amor.

“Veremos sus telenovelas, su amor con Roberto Gómez Bolaños, cómo vivió su romance, cómo llega a estudiar actuación, cómo llega su primera gran oportunidad y sobre todo cómo vive sus días después de haber perdido al amor de su vida” Javier Domz productor del documental

Florinda aclaró que el documental no tiene relación con la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, donde aseguró que se usaron fragmentos de su vida fuera de contexto.

Florinda Meza, biografía, revista / Cortesía del productor

¿Cómo enfrentó Florinda Meza el odio en redes sociales, por la bioserie de Chespirito?

Florinda Meza ha vivido en carne propia el peso del escrutinio público, especialmente durante su relación con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”. A diferencia de Ángela Aguilar, que enfrenta críticas constantes por su vínculo con Christian Nodal, Meza explicó que con los años aprendió a protegerse emocionalmente de los comentarios malintencionados y de la manipulación mediática.

“Me duele que existe eso, porque yo no he hecho nada para que exista, pero el hecho de que yo sea fuerte no quiere decir que soy insensible. Gracias a que soy fuerte sé cómo manejar eso al paso de muchos años” Florinda Meza

Meza también reconoció que la experiencia le ha permitido diferenciar entre la crítica legítima y la manipulación. “

He vivido mucho, y sé que no todo lo que circula en internet es verdad. Hay mucha gente inmoral que inventa cosas y se cuelga de la fama de otros, eso es manipulación” Florinda Meza

Según ella, aprender a manejar este tipo de situaciones requiere tiempo, madurez y resiliencia, y destacó la importancia de centrarse en la propia vida y en proyectos que reflejan la verdad, como su documental Atrévete a vivir.

