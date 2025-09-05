¿Florinda Meza se arrepiente por llamar “defectos” a los hijos de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’?

La polémica no da tregua para Florinda Meza, conocida por su papel de ‘doña Florinda’ en el Chavo del 8. En medio del revuelo causado por el estreno de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, la actriz se vio obligada a aclarar unas declaraciones pasadas que han vuelto a resonar con fuerza en redes sociales. La frase en cuestión: que Roberto Gómez Bolaños tenía “siete defectos, seis hijos y una esposa”, ha sido interpretada como una crítica velada al fallecido comediante, con quien compartió una larga relación sentimental. ¿Qué dijo ahora Florinda Meza?

¿Por qué Florinda Meza les dijo “defectos” a los hijos de Chespirito?

El reciente interés mediático por la figura de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, y Florinda Meza, su esposa, a raíz del estreno de su serie biográfica producida por sus hijos (Roberto Gómez Fernández y Teresa Gómez Fernández), ha desenterrado viejas entrevistas y momentos controversiales del pasado. Uno de ellos fue un video en el que en una entrevista Florinda Meza comenta que, al conocer a Roberto, este tenía “siete defectos, seis hijos y una esposa”.

Dicha serie, presenta a Florinda Meza como una figura divisiva: una “tercera en discordia” en el matrimonio entre Chespirito y Graciela Fernández, su primera esposa.

Florinda, por su parte, ha denunciado que la serie distorsiona hechos y que su historia con Roberto merece una versión más equilibrada. De hecho, ha anunciado que trabaja en un documental donde contará su verdad, con testimonios inéditos y material exclusivo.

A partir de este momento, Florinda Meza entra en un constante duelo de declaraciones entre ella, ya sea con fans o seguidores y con familiares cercanos del elenco original del Chavo del 8.

¿Florinda Meza responde si se arrepiente de llamar “defectos” a los hijos de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ con Graciela Fernández?

En un reciente encuentro con reporteros, la actriz Florinda Meza abordó directamente la polémica entre ella, Graciela Fernández y los hijos del fallecido comediante ‘Chespirito':

La actriz explicó que la frase fue dicha con tono humorístico y que en ningún momento pretendía descalificar al comediante. Según Meza, sus palabras han sido sacadas de contexto y utilizadas para alimentar una narrativa sensacionalista.

“Hasta hay una canción que dice: ‘Eres el hombre perfecto, solo tienes un error’. Esas cosas de dicen de broma” Florinda Meza

Aun así, su aclaración no ha detenido la ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios critican la supuesta falta de respeto hacia la memoria de Gómez Bolaños.

¿De qué trata “Atrévete a vivir”, la serie biográfica de Florinda Meza?

Florinda Meza presenta “Atrévete a vivir”, una serie documental por entregas que tiene como objetivo contar las historias reales de figuras influyentes tanto en México como en el ámbito del entretenimiento.

El episodio inaugural está completamente centrado en la propia Florinda Meza y fue filmado no en un estudio impersonal, sino en su hogar en la Ciudad de México y en el icónico foro de ‘Chespirito’, espacios llenos de significado y recuerdos.

Según lo mostrado en el primer capítulo, lejos de los reflectores, Meza tuvo que lidiar con duros juicios: fue rechazada por parte de su familia y señalada por simplemente por querer abrirse camino en la televisión.

Javi Domz, productor y director creativo del proyecto, define la serie como una propuesta “inspiradora” que revela el lado más humano de Florinda. Aclara que no se trata de una respuesta a la controversial bioserie hecha por los hijos de Chespirito, sino de una narración independiente con identidad propia.

