¿Igualita a Ángela Aguilar? Emilano Aguilar presenta a su hija y le hallan parecido con su hermana: “Karma”

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, sorprendió a sus seguidores al compartir, de nuevo, imágenes de una de sus hijas en redes sociales. Aunque el joven cantante y rapero había mantenido tener en total privacidad la identidad de sus pequeñas, recientemente decidió abrir una pequeña ventana a su vida personal, generando una ola de reacciones y especulaciones en redes sociales, especialmente por el supuesto parecido entre la menor y su tía, la cantante Ángela Aguilar. ¿Se parecen?

Emiliano Aguilar explota contra Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Emiliano Aguilar y sus medios hermanos, Ángela y Leonardo, no llevan una buena relación?

Hace unas semanas, la guerra de declaraciones entre Emiliano Aguilar y la dinastía Aguilar comenzó con un comentario hecho por Pepe Aguilar en una entrevista con Pati Chapoy, en la que aseguró que nunca convivió con su hijo, por culpa de Carmen Treviño, mamá de Emiliano y expareja de él. En ese momento, el mayor de los hermanos Aguilar alzó la voz y aseguró que esa versión no era cierta, y que no iba a permitir que se hablara así de su madre.

Posteriormente, Emiliano Aguilar hizo aseveraciones sobre su hermana Ángela, asegurando que ella presuntamente habría sido víctima de violencia por parte de una expareja. Más adelante, vía Instagram, la familia Aguilar publicó a su perro, haciendo una parodia de los vídeos que sube Emiliano a su perfil, en clara alusión y “burla” del rapero.

De igual manera, a mediados del mes de septiembre, Leonardo Aguilar, medio hermano de Emiliano, lanzó un comentario en uno de sus conciertos:

“Les voy a cantar un rap, ¿están listos? No se confundan, yo no soy ese Aguilar, y que quede claro, por favor” Leonardo Aguilar

Por último, Pepe Aguilar reveló recientemente la existencia de una segunda hija por parte de Emiliano Aguilar. Aunque solo se sabía la existencia de una, el patriarca de los Aguilar ventiló dicho “secreto”, generando una molestia mayúscula de Emiliano.

Emiliano Aguilar y Dinastía Aguilar / Redes sociales y canva

¿Por qué dicen que la hija de Emiliano Aguilar se parece a Ángela Aguilar?

Hasta hace apenas unas semanas, el rapero, Emiliano Aguilar, se había mantenido firme en su decisión de no mostrar a sus hijas públicamente. La situación cambió después de que su padre, Pepe Aguilar, revelara accidentalmente la existencia de una segunda nieta, lo cual provocó una visible molestia en Emiliano, quien expresó su desacuerdo públicamente.

Sin embargo, en una reciente publicación de Instagram, el primogénito del famoso cantante regional mexicano sorprendió al mostrar, de nuevo, el rostro de una de sus hijas.

En las imágenes se ve a la pequeña en dos momentos cotidianos: una junto a su abuela, Carmen Treviño (excantante y madre de Emiliano), y otra montando un caballo. Las fotos fueron acompañadas por la frase:

“Más protegidas que el papa. Hasta la muerte, mi gente. Muchas gracias por el apoyo” Emiliano Aguilar, vía Instagram

Los comentarios en la publicación estuvieron divididos, por un lado, celebraban la imagen por la aparición de su hija, algunos otros comentaron un “visible” parecido a Ángela Aguilar y eso lo atribuían al “karma” y otras cuestiones.

Estos son algunos de los comentarios:



“Me van a funar pero es igualita a Ángela”,

“El karma es tan fuerte que su hija es igualita a Ángela Aguilar” y

“Dejen en paz a la pobre niña. La niña se parece a su papá, no a la canta covers.”

Emiliano Aguilar presenta a su hija, dicen se parece a Ángela Aguilar / IG: emiliano.aguilar.t y canva

¿Pepe Aguilar es culpable del “veto” a Emiliano Aguilar de los premios Billboard?

Javier Ceriani, reconocido por sus comentarios controversiales en el ámbito del entretenimiento, no tardó en involucrarse en una polémica protagonizada por Emiliano Aguilar, la dinastía Aguilar y los premios Billboard.

A través de su canal de YouTube, el periodista expuso diversas teorías y señaló a posibles responsables del supuesto veto que habría sufrido Emiliano por parte de los premios Billboard. Entre los nombres que mencionó se encuentran Alex Jiménez (publicista y supuesto mánager de Christian Nodal), así como Pepe Aguilar y su esposa, Aneliz .

Esto va a ser en Miami, con las cadenas televisivas de Estados Unidos. ¿Fue Alex Jiménez, el publicista o mánager de Nodal, que tiene conexiones con Univisión y Telemundo? Javier Ceriani

Ceriani también señaló directamente a Leila Cobo, directora de contenido latino de Billboard, destacando su estrecha relación con la familia Aguilar. “ Ahí está Leila en su pódcast con Pepe… ahí está el poder de los Aguilar con la revista Billboard. Olvídate ”, comentó, insinuando que dicha cercanía habría tenido un papel en la presunta exclusión de Emiliano del evento.

Ante estos rumores, Emiliano aguilar subió un vídeo a su Instagram, afirmando que alguien hizo un “movimiento” para que él no fuera considerado para Billboard:

“Me estaban contemplando para ir a los Billboard, estaba feliz, estaba emocionado. Y me enteré que una persona metió el pie para que yo no fuera. Les puso un ultimátum: que si iba una persona o iba yo. No les voy a decir quién es, pero, la neta, estoy enojado y también con tristeza”.

