Leonardo Aguilar se burla de Emiliano Aguilar en pleno concierto; él le responde con una advertencia

La guerra entre Emiliano Aguilar y el resto de su familia está muy lejos de terminar. Y es que, tras la serie de declaraciones que el rapero ha hecho, principalmente, en contra de su padre, Pepe Aguilar, su hermano Leonardo se habría burlado de él en pleno concierto, provocando que Emiliano le lanzara una contundente advertencia.

¿Cómo fue que Leonardo Aguilar se burló de Emiliano Aguilar en pleno concierto?

Durante un concierto reciente, Leonardo Aguilar le dijo a su público que les cantaría un rap, pero pidió que no lo “confundieran” con el “otro Aguilar”.

Leonardo Aguilar “Les voy a cantar un rap, ¿están listos? No se confundan, yo no soy ese Aguilar, y que quede claro, por favor”

Estas palabras fueron consideradas por muchos como una burla en contra de su hermano, Emiliano Aguilar, por las cosas que ha dicho de Pepe Aguilar, así como del resto de su familia. Por supuesto, toda esta situación generó muchos comentarios divididos; la mayoría, en apoyo al primogénito de la dinastía Aguilar. Estas son algunas opiniones de los internautas:

“Luego Emiliano les contesta y salen a llorar”

“Pepe tiene que enseñarle a sus hijos que respeten a su hermano mayor”

“¿Hasta cuándo ese muchacho resentido?”

“Pobre hombre, cuanto resentimiento y falta de amor”

“Leonardo tira la piedra y esconde la mano”

“Emiliano, deja de ser infantil”

“Siempre empiezan los otros, Emiliano solo se defiende”

¿Emiliano Aguilar amenazó a Leonardo Aguilar tras burla en concierto?

Fiel a su estilo, Emiliano Aguilar le respondió a Leonardo Aguilar a través de un video en Instagram. El primogénito de la dinastía Aguilar se dijo muy molesto por los comentarios de su hermano, asegurando que tanto él como el resto de su familia son quienes siempre buscan molestarlo.

“Leonardo, bájale de hu…, perro. Ya vi lo que dijiste en el concierto enfrente de todos. Bájale de hu…, pen…, porque ya sabes qué pe… conmigo. Yo no estoy jugando” Emiliano Aguilar

De forma directa, el rapero le advirtió que, si no dejaba de mencionarlo, lo golpearía, sin importarle las consecuencias: “¿Acabas de ver la pelea entre Canelo y Terrence? Así te voy a dar una pu…, conmigo no. A mí no me estés tirando enfrente de todos, en un concierto, bájale, mi perrito. Para que vean que yo nunca empiezo, conmigo no te metas”, puntualizó.

El rapero de 32 años también aprovechó para responderle a todos aquellos que defienden a Leonardo y afirman que, tras su comentario en el concierto, dijo que lo quería mucho.

“Para todos los que dicen que dijo que me quiere, acuérdense de que es la misma persona que subió la foto del perro,yo conozco cuando lo hace de burla o sincero (ES MI HERMANO) y empezó a atacar, así que yo me defiendo. Me vale madre, aquí ando”, manifestó.

¿Qué respondió Leonardo Aguilar ante la advertencia de Emiliano Aguilar?

Hasta el momento, Leonardo Aguilar no le ha contestado de manera directa a su hermano Emiliano. No obstante, hace poco subió una historia a Instagram en la que se le ve recostado en una silla, algo que muchos interpretaron como una señal de que no le interesa lo que diga el rapero.

Cabe destacar que, en su momento, Emiliano ha dicho que con la única que llegó a tener una relación medianamente buena fue con Ángela Aguilar, ya que, aparentemente, el resto de su familia lo hacía menos.

Si bien no suele hablar de su hermano, esta no sería la primera vez que el rapero tiene un problema con Leonardo. Hace algunos años, lo criticó por, presuntamente, apoyar las políticas antimigratorias de Donald Trump y sostuvo que el joven siempre lo tuvo todo en la vida.

