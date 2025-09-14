Emiliano Aguilar: Ella es Violeta Peñaflor, la expareja del rapero y ¿madre de su segunda hija?

Emiliano Aguilar ha sido motivo de conversación en las últimas semanas. No solo por la pelea de dimes y diretes con su papá, Pepe Aguilar, y Christian Nodal, sino también por la revelación de su segunda hija, por lo que muchos se han preguntado quién es la madre de la menor.

Y es que, hasta antes de que Pepe ventilara la existencia de su segunda nieta, se sabía que el rapero, Emiliano Aguilar, solo tenía una hija con Violeta Peñaflor, su expareja. En un video para redes sociales, el artista de 32 años explicó que había mantenido oculta la existencia de su segunda hija porque no quería que fuera víctima del escrutinio público.

En redes sociales, muchos han especulado que la menor podría también ser hija de Peñaflor. Aquí te contamos quién es ella y todo lo que se sabe de su vida.

¿Quién es Violeta Peñaflor, la expareja de Emiliano Aguilar?

Como se sabe, Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe Aguilar, no suele hablar de su vida romántica y, hasta antes del pleito con su papá, solía usar sus redes sociales para dar reflexiones personales y hablar de su vida artística.

No obstante, se sabe que, en su momento, estuvo con una joven llamada Violeta Peñaflor. Se desconoce con exactitud cuándo empezaron a salir. Sin embargo, en 2021, la chica compartió un video en TikTok en el que expresaba el gran amor que le tenía a Emiliano.

A partir de allí, de manera ocasional, usaba sus otras redes sociales para subir fotos con él. En cada una de sus publicaciones, describía a Emiliano como “el amor de su vida”. En 2022, se dio a conocer el nacimiento de su primera hija juntos.

Violeta siempre mantuvo un perfil sumamente bajo, por lo que no se conocen muchos detalles de su vida. Aunque no se sabe exactamente en qué momento terminaron, a finales de 2023, el propio Emiliano Aguilar se refirió a sí mismo como un “padre soltero”, dejando claro que su vínculo con Peñaflor había terminado.

No se sabe por qué acabó su romance, pero, en las pocas declaraciones sobre el tema que ha llegado a dar Emiliano, todo apunta a que las cosas entre ellos acabaron en buenos términos.

Emiliano Aguilar y su ex / Redes sociales

¿Quién es la madre de la segunda hija de Emiliano Aguilar?

Hasta que Pepe Aguilar reveló la existencia de su segunda nieta, Emiliano Aguilar no había hablado de este asunto. Cuando confirmó que sí tenía una segunda hija y las razones por las que la mantuvo en secreto, no mencionó ni su edad ni quién sería su madre.

No obstante, dejó ver que no sería Violeta Peñaflor, ya que el propio hermano de Ángela Aguilar sugirió que sus hijas tienen madres diferentes. También sostuvo que sus dos vástagos están bien atendidos.

“Todas están bien cuidadas. Todo el dinero que yo gano aquí en TikTok se va directamente para ellas. Yo no gano ni un centavo de la música que hago en mi TikTok de nada. Nomás para que te enteres, apá, y Nodalito. Yo voy a revelar unas cosillas, a ver si les gustan, sin su consentimiento”, dijo.

Cabe destacar que, en su momento, se dijo que Ángela Aguilar estaba manteniendo a la ex de Emiliano, pues este no le daba una pensión adecuada. No obstante, esto se desmiente con esta declaración.

Hasta el momento, ni Violeta ni Emiliano han dado detalles al respecto sobre esta situación. Mientras que el primogénito de los Aguilar sigue tirando tierra a su familia, Violeta se alejó de las redes sociales.

Emiliano Aguilar ¿Quién es la madre de su segunda hija? / Redes sociales

¿Pepe Aguilar prefiere a su perro que a su hijo, Emiliano Aguilar?

En este martes de TVNotas, una fuente cercana a la familia Aguilar contó que Pepe Aguilar siempre ha sentido un cierto rechazo por Emiliano Aguilar, ya que lo ve como ‘el negrito en el arroz’ de su familia.

Presuntamente, en parte, este comportamiento habría sido influenciado por Aneliz Álvarez, la esposa de Pepe. Según la fuente anónima, Pepe prefiere darle amor a su perro ‘Gordo’, en lugar de tratar de reconciliarse con su hijo.

“Para Pepe y su familia, todo lo que hace Emi está mal. Nada les embona. El señor quiere más al perro que a su propio hijo. Al perro no le falta nada. Le da todo el amor que no le da a Emiliano y que tanta falta le hace. Económicamente ni se diga, el perro anda hasta con correas Louis Vuitton y Emi ya no cuenta con su ayuda”, indicó.

Y agregó: “Lo del perro es real. El señor trata de maravilla a ‘Gordo’. Le compra ropa fina, lo pasea en yate, lo sube al avión privado. Se lo lleva a los conciertos y a las comidas. No duden de que próximamente lo incluya en la herencia y se olvide por completo de su hijo, su sangre”

